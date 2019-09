Beautiful anticipazioni 7-13 ottobre 2019: Bill smaschera Ridge

Le anticipazioni di Beautiful riportano una ventata di novità all’interno della soap e nella famiglia Forrester. Il ritorno di Donna farà felice Eric, ma renderà nevrotica Quinn. Bill scoprirà che Ridge ha manipolato McMullen e chiederà a Brooke delle spiegazioni. La Logan gli racconterà tutta la verità?

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 13 ottobre 2019

Offesa per come l’ha apostrofata Quinn in presenza di Charlie, Pam toglierà la fede e la riconsegnerà al suo amato dicendogli di non sentirsi affatto pronta a diventare sua moglie. Nel frattempo, Justin rivelerà a Bill il nome dell’uomo che ha corrotto il giudice McMullen. Come reagirà il magnate?

Le tre sorelle Logan e i due fratelli Forrester si uniranno nella villa di Eric per trascorrere una serata serena, ma qualcosa finirà per turbare l’atmosfera familiare. In seguito, Bill racconterà a Brooke di aver scoperto che Ridge e il giudice si sono incontrati prima della sentenza finale per l’affidamento di Will. Il magnate pretenderà dalla Logan maggiori spiegazioni.

Beautiful anticipazioni: Eric felice di rivedere Donna

Le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful in programma fino al 13 ottobre su Canale 5, annunciano che Eric sarà felice del ritorno di Donna. Il matriarca non si accorgerà che tra sua moglie e Donna non scorre buon sangue e di essere conteso dalle due signore.

Nel frattempo, il capo della Spencer Pubblication ordinerà a Justin di indagare a fondo sulla presunta corruzione del giudice McMullen. Il magnate gli farà capire di aver bisogno di prove concrete e schiaccianti che possano testimoniare come Ridge abbia manipolato la sentenza finale sull’affidamento esclusivo di Will. Riuscirà a scoprire ulteriori dettagli?

Allo stesso tempo, un’amareggiata Brooke Logan avvertirà il marito che Bill sta indagando su di lui. Inoltre, gli spiegherà di cosa è capace il magnate quando qualcuno gli toglie la cosa più importante della sua vita. Infine, la sfilata della Intimates di Steffy otterrà un grandioso successo.