Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 11 al 17 settembre 2021 ci svelano che ci troveremo a trattenere il fiato per la situazione che si è venuta a creare tra Ridge e Shauna. La Fulton infatti, dopo aver sposato il Forrester con l’inganno, inizia ad avere rimorsi e a chiedersi se davvero era questo il matrimonio che voleva. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 11 al 17 settembre 2021

Steffy, dopo l’incidente in moto, inizia a sviluppare gravi intossicazioni da farmaci e il dottor Finnegan le spiega che tutto è causato non solo dai postumi dello scontro ma anche e soprattutto di problemi psicologici. Il medico invita la Forrester a prendere provvedimenti, prima che la situazione possa farsi davvero seria. L’interesse del dottor Finn colpisce Steffy, che finisce per raccontargli la sua vita.

Il malessere di Steffy finisce per preoccupare anche Hope, che tra l’altro si trova a fare i conti con la difficile situazione di Brooke. La giovane Logan parla con Liam sia della possibile dipendenza da farmaci di Steffy che dello stato psicologico di sua madre, trovatasi ad affrontare il nuovo matrimonio tra Ridge e Shauna. Il Forrester intanto è vittima dei continui punzecchiamenti di Bill, che non perde occasione di parlargli di Brooke, mentre Justin cerca, per quanto possibile, di placare gli animi.

Mentre Quinn e Shauna sono impegnate a fare un confronto tra il loro passato di stenti e difficoltà e la situazione agiata attuale, Eric sprona Brooke a fare di tutto per riprendersi Ridge. La Fulton però non è affatto soddisfatta del modo con cui ha ingannato Ridge costringendolo a sposarla, ed è continua preda dei sensi di colpa.

Il matrimonio celebrato in tutta fretta sconvolge anche Katie, che rimprovera l’ex cognato quando le si presenta l’occasione di parlare con lui in ufficio. Durante una conversazione di lavoro Katie si dice ferita per quello che Brooke e Bill hanno fatto loro alle spalle, ma non esita a dichiarare la sua convinzione che la sorella ami solo Ridge.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Quinn, una donna pericolosa

Tutti sembrano essere stati manovrati da Quinn, in particolare Bill. Lui la avverte di non coinvolgerlo più nelle sue macchinazioni, minacciandola di farla pentire amaramente per le sue azioni. Neppure Katie nutre nessuna fiducia in Quinn, e lo confida a Eric.

Ma nessuna minaccia o avvertimento sembrano riuscire a fermare Quinn, che parlando con Shauna accenna a un piano per distruggere definitivamente il rapporto tra Brooke e Ridge. La donna ha pensato ad un nuovo matrimonio tra il Forrester e Shauna da celebrare davanti a tutta la famiglia. In questo modo è convinta di impedire nuove intromissioni di Brooke tra i due.

Ma Shauna si lascerà convincere oppure i suoi sensi di colpa avranno la meglio? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

