Le anticipazioni di Beautiful dal 1 al 7 maggio 2021 ci svelano che Thomas dimostrerà di essere disposto a tutto pur di riavere Hope, anche a coinvolgere Douglas e servirsi del piccolo per i suoi piani.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 1 al 7 maggio 2021

Il giovane Forrester sorprenderà tutti nelle prossime puntate di Beautiful, organizzando una festa a sorpresa per il compleanno di Zoe, e baciandola davanti a tutti gli invitati. Tra le persone presenti ai festeggiamenti ci saranno anche suo figlio Douglas e Hope, la quale non mancherà di far notare a Thomas il turbamento del piccolo per quel suo gesto. Il figlio di Ridge ne approfitterà allora per chiedere a Hope se in futuro potranno tornare insieme.

Il comportamento di Thomas sembra continuare ad essere uno scoglio insormontabile anche nel rapporto tra suo padre e la madre di Hope: Ridge e Brooke infatti continueranno a dichiararsi innamorati uno dell’altra, ma lei non riuscirà a fidarsi del Forrester junior. Non sarà solo Brooke a essere scettica riguardo all’apparente cambiamento di Thomas. Anche Bill e Liam continueranno a sospettare che il ragazzo abbia in mente qualcosa.

Il giovane Spencer cercherà più volte di mettere in guardia Hope, ma lei non gli darà ascolto perché non potrà fare a meno di ricordare la scena a cui ha assistito del bacio tra lui e Steffy. Il piano di Thomas proseguirà così nel migliore dei modi e sarà ancor più credibile quando il giovane Forrester dichiarerà il suo amore a Zoe. La reazione di Douglas sarà quella che lui aveva previsto: il piccolo si dimostrerà terrorizzato all’idea di perdere l’affetto di Hope.

Anche Vinny cercherà invano di convincere l’amico a risolvere i suoi problemi con la ragazza senza sconvolgere la vita del figlio, ma il piano di Thomas sarà basato proprio questo: se Douglas si convincerà che Zoe potrebbe diventare la sua nuova madre correrà sicuramente disperato da Hope per convincerla a tornare con suo padre.

Trame Beautiful anticipazioni italiane: la malattia di Sally

Nei prossimi giorni saremo in ansia per la salute di Sally. La giovane, dopo la fine della sua relazione con Wyatt, scoprirà infatti di avere un male incurabile che le lascerà solo un mese di vita. Katie e Bill, che saranno a conoscenza del suo stato di malata terminale, ne parleranno con il ragazzo chiedendogli però di non svelare a Sally di essere a conoscenza della malattia.

Quando i due ragazzi si incontrano lei cercherà in ogni modo di nascondere la sua sofferenza. A spronarla a lottare ci sarà Katie, che insisterà per convincerla a non gettare la spugna e continuare i controlli medici. Ma in un momento così difficile neppure Wyatt se la sentirà di lasciarla sola e ne parla con Flo. Mentre Quinn e Shauna si mostreranno felici immaginando un futuro per i loro figli di nuovo insieme, Flo comunicherà a Wyatt il suo desiderio che lui rimanga vicino a Sally per aiutarla ad affrontare la terribile malattia.

Wyatt si allontanerà da Flo per riavvicinarsi a Sally? E la giovane riuscirà a guarire? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Se state cercando i video Beautiful Mediaset delle puntate potete andare qui.