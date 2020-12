Le anticipazioni di Beautiful dal 26 al 30 dicembre 2020 ci svelano che non mancheranno i colpi di scena e, sebbene la programmazione della soap sia sospesa nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio, non mancheranno momenti di tensione. Avremmo modo di vedere ancora Thomas alle prese con un piano per estromettere per sempre Brooke dalla vita sua e da quella di suo padre.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 26 al 30 dicembre 2020

I progetti di Thomas inizieranno a delinearsi quando incontra Zoe. Il figlio di Ridge propone infatti alla ragazza di allearsi con lui per aiutarlo a vendicarsi di Brooke. Thomas ritiene la sua matrigna responsabile della sua rovina ed il suo risentimento arriva a coinvolgere anche le sorelle di Brooke. Nel confidarsi con Zoe le rivela infatti che lui spera davvero che Ridge ceda alle avances di Shauna: così facendo lui riuscirebbe a convincere suo padre ad estromettere tutte le Logan dall’azienda.

Nel frattempo Wyatt è davvero molto colpito dal gesto di Flo, che non ha esitato a sottoporsi all’intervento per salvare la vita di Katie. La Fulton gli confessa che lo amerà per sempre, pur sapendo di non avere ormai più nessuna chance dopo che lui e Sally si sono fidanzati. Liam si reca a far visita a Steffy e porta con se la piccola Beth. La donna è ancora molto provata e sente tantissimo la mancanza di quella bambina che ormai considerava già sua figlia.

Spoiler Beautiful: le richieste di Hope

Hope non reagisce bene alla notizia della visita che Liam ha deciso di fare a Steffy e chiede al marito di chiarire una volta per tutte la sua separazione con la figlia di Ridge. In realtà Steffy e Liam sembrano ancora molto vicini e questo preoccupa non poco Hope, che non riesce a nascondere la sua gelosia.

Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e per sapere come si evolverà la vicenda dovremo attendere ancora qualche giorno. L'appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani avremmo nuove news su The Bold and The Beautiful.