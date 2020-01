Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Steffy e Hope riprenderanno ad avere una grande rivalità, non solo in amore ma anche in passerella. Nel frattempo, la questione riguardante Thomas e il piccolo Douglas si complicherà sempre di più. Di seguito, le trame dettagliate delle puntate della longeva soap oltreoceano in onda in America.

Anticipazioni americane Beautiful, Steffy contro Hope

Continuerà la rivalità tra Hope e Steffy, dopo il ritrovamento della piccola Beth. Ricordiamo che la figlia di Hope è stata scambiata nella culla e data in adozione alla madre di Kelly. Dopo 8 mesi di agonia, Hope ha potuto riabbracciare la sua bambina, mentre Steffy è stata costretta a dirle addio. La decisione della giovane Logan di riprendersi la piccola Beth scatenerà una guerra tra le due rivali in amore. Infatti, Steffy pretenderà di rivedere la piccola ‘Phoebe’ dopo averla cresciuta per tanti mesi ma Hope preferirà non esaudire la sua richiesta.

A peggiorare la situazione tra le due sorellastre sarà l’affidamento esclusivo di Douglas che Hope è riuscita a ottenere. Steffy chiederà a Thomas di non vedere più Hope, che gli sta facendo solo del male. Inoltre, la figlia di Ridge pretenderà di sapere perché la sorellastra non ha raccontato di aver fatto cadere Thomas nella vasca piena di acido. Anche se la vasca era piena di acqua, Steffy dipingerà Hope come un’assassina pericolosa.

Spoiler Beautiful: Liam cambia idea

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful garantiscono nuovi intrighi e clamorosi colpi di scena. Thomas firmerà l’affidamento esclusivo di Hope con lo scopo di farla sua. Il giovane Spencer comprenderà che avere l’affidamento esclusivo del piccolo Douglas significa scontrarsi tutti i giorni con Thomas. Dopo tutto quello che è successo con il fratello di Steffy, Liam dirà a Hope che non ha più intenzione di fare da padre al piccolo Douglas. Tra i due scoppierà un’altra pesante lite.

Thomas approfitterà di questa situazione per rovinare il loro rapporto e insinuarsi nuovamente tra loro due. Liam penserà che sua moglie sia completamente cieca di fronte alle reali intenzioni di Thomas. In realtà, Hope non avrà tempo per pensare alle macchinazioni del padre di Douglas, poiché sarà molto occupata con una sfilata di moda che la vedrà diventare di nuovo rivale di Steffy.