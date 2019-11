Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano una morte e nuovi sporchi intrighi. Hope si sentirà in colpa per aver ucciso Thomas. Ridge scoprirà ciò che ha fatto Hope e s’infurierà con la moglie. La relazione tra lo stilista e Brooke arriverà a una svolta decisiva. Liam e Steffy diventeranno sempre più intimi.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Hope commette un crimine

Steffy non accetterà che Thomas debba soffrire per la perdita di un figlio. La giovane Forrester cercherà di mettere a repentaglio il matrimonio di Ridge e Brooke. Nel frattempo, Hope porterà buone notizie a sua madre: il piccolo Douglas è diventato legalmente suo figlio. Ridge scoprirà che la figlia di sua moglie ha manipolato Thomas per ottenere la custodia esclusiva di Douglas. Intanto, Liam e Steffy prometteranno di trascorrere del tempo insieme come una vera famiglia. Il giovane Spencer comunicherà all’ex moglie che tornerà a lavorare all’azienda di Bill.

Davanti agli occhi delle due Logan, Ridge darà libero sfogo alla rabbia. Brooke cercherà di difendere Hope e di far ragionare il marito. Durante un’accesa discussione con Hope, Thomas cadrà in una vasca piena di acido. La giovane Logan, temendo che sia accaduto il peggio al padre di Douglas, lo cercherà alla Forrester Creations ma di lui nessuna traccia.

Flo morirà? La risposta dell’attrice

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Hope si sentirà in colpa per aver commesso un terribile crimine. Anche se è caduto in una vasca piena di acido, Thomas ne uscirà indenne. In segreto, farà la sua prossima mossa nei suoi loschi piani per distruggere le Logan. Shauna consolerà Ridge e gli farà capire che può sempre contare su di lei. Visto i continui scontri, Brooke e Ridge prenderanno una decisione cruciale sul loro matrimonio.

I telespettatori americani saranno costretti ad affrontare la perdita di uno dei personaggi centrali della longeva soap statunitense. Molti hanno pensato che la prossima a morire è Florence Fulton, ma l’attrice ha smentito sui social queste voci di corridoio. Non è escluso che il personaggio di Flo potrebbe passare a miglior vita per poi rientrare in grande stile.