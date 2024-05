Il cambio palinsesto Rai per la giornata di oggi, mercoledì 1° maggio, mette in pausa Un Posto al Sole. La celebre soap italiana ambientata a Napoli oggi non va in onda. Ecco nel dettaglio i motivi del cambio di palinsesto Upas, e cosa andrà in onda al suo posto.

Un Posto al Sole cancellato mercoledì 1° maggio

Sarà indubbiamente un mercoledì inconsueto per i tantissimi fans UPAS, che dovranno rinunciare all’appuntamento serale su RaiTre. Un Posto al Sole si prenderà una piccola pausa, che consentirà al terzo canale Rai di collegarsi con il Concerto del Primo Maggio, trasmesso in due tranche: alle ore 15:15 e alle ore 20:00.

I fans di Un Posto al Sole dovranno così rinunciare – per una sera – alle vicende di Palazzo Palladini che in questo periodo fanno stare con il fiato sospeso molti telespettatori. non ci faranno compagnia con il consueto appuntamento serale su Rai3. Nell’episodio di ieri abbiamo infatti visto Damiano costretto a difendersi da un’accusa infamante. Riuscire a dimostrare la sua innocenza è diventato per il poliziotto un fattore di notevole importanza, dal quale dipende la sua reputazione. Ferri e Marina si sono invece trovati davanti a un imprevisto che ha rischiato di mandare a monte i loro piani, mentre Guido ha avuto una inattesa e gradevole sorpresa a seguito dell’incontro con Claudia.

Un Posto al Sole, quando torna in TV?

Come anticipato si tratterà di uno “stop” temporaneo. La soap che ogni sera tiene incollati davanti al teleschermo migliaia di spettatori tornerà infatti regolarmente in onda giovedì 2 maggio, alle ore 20.50 su RaiTre. Le trame lasciate in sospeso lo scorso martedì troveranno quindi presto un epilogo.

I fans Upas possono quindi stare tranquilli, e godersi la giornata di festa in compagnia di amici e parenti con la sicurezza di ritrovare già domani ad attenderli i loro beniamini. I colpi di scena non mancheranno, e nella puntata del 2 maggio assisteremo alla reazione di Guido all’incontro con Claudia. L’uomo sarà molto preso. Riflettori puntati anche su Mariella, che non riuscirà a mascherare la sua gelosia. La ragazza ignorerà i consigli di Cerruti e finirà per fare una figuraccia memorabile.

Mentre Marina si appresterà a partire per il viaggio programmato, Roberto non sembrerà avere alcuna intenzione di mantenere la promessa fatta.

Nel frattempo Viola sarà molto preoccupata a causa delle indagini in corso su Damiano, e Ornella cercherà di tirarle su il morale e convincerla che l’inchiesta si concluderà stabilendo l’innocenza di Renda.

Per rimanere aggiornati sulle news dello spettacolo e selle vostre soap preferite continuate a seguirci sui canali social.