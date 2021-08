Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia i riflettori sono puntati sull‘incidente in moto di Steffy e sulle conseguenze fisiche che questo comporterà per la giovane Forrester. Sarà proprio l’incidente e farle conoscere il dottor Finnegan e, dopo una breve relazione, i due decideranno di sposarsi. Inizierà finalmente anche per Steffy un periodo sereno? Purtroppo sembra che vi siano nuove nubi a oscurare la felicità della coppia. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, anticipazioni americane: Sheila, un ritorno inatteso

Il matrimonio con il dottor Finnegan sembra riportare un po’ di serenità nella vita di Steffy, che chiuderà la parentesi Liam e i dolorosi ricordi del suo passato. Per mettere definitivamente una pietra sul passato Steffy farà anche pace con la sua eterna rivale Hope. Ma c’è un nuovo uragano in arrivo, che metterà in pericolo la pace familiare nella nuova coppia.

Vi abbiamo già accennato al ritorno di Sheila Carter. Ebbene, la cattiva di The Bold and The Beautiful farà il suo rientro proprio il giorno delle nozze tra Steffy e il dottor Finn, con una sconvolgente notizia: è lei la madre naturale di John Finnegan. La giovane Forrester cerca di convincere il neo marito a tenersi lontano da lei, rivelandogli le terribili azioni che la donna ha compiuto in passato.

Finnegan però non sembrerà intenzionato a rinunciare a trascorrere un po’ di tempo con la sua vera madre, soprattutto dopo che lei con un inganno riuscirà ad avere il suo numero di cellulare. I due si incontreranno così di nascosto da Steffy, che dovrà sorbirsi le menzogne del marito. In questa fase avrà un ruolo determinante Paris, la sorella di Zoe, che non mancherà di dare una mano alla giovane Forrester per aiutarla a scoprire cosa nasconde Finn.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: la vendetta di Sheila

Chi pensava che gli anni e le vicende avessero in qualche modo cambiato Sheila Carter dovrà presto ricredersi. La cattivona di Beautiful non tarderà a portare scompiglio di nuovo nella famiglia Forrester e stavolta a farne le spese potrebbe essere Steffy.

Dopo aver spiegato al figlio i motivi che l’hanno spinta a lasciarlo nelle mani di Li e del marito, Sheila cercherà di monopolizzare il figlio di Steffy e Finn. E se il medico potrà anche comprendere il desiderio della madre di voler trascorrere molto tempo con il nipotino, Steffy non sarà dello stesso avviso. Cosa accadrà? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.