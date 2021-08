Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia i riflettori sono puntati sul matrimonio tra Ridge e Shauna, che provoca grande risentimento in Brooke. Ben presto però si sposteranno su un altro personaggio celebre della soap, che credevamo uscito per sempre di scena. Si tratterà di Sheila Carter, che deciderà di fare il suo nuovo ingresso il giorno del matrimonio di Steffy e John Finnegan. La cattiva per eccellenza del daytime americano arriverà con una notizia che sconvolgerà Steffy. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: chi è Sheila Carter?

Sicuramente saranno in molti a ricordare i tempi in cui Sheila Carter monopolizzava le scene con le sue azioni, che più volte l’hanno fatta odiare dalla famiglia Forrester. Dopo aver tentato di uccidere Taylor, annegare Stephanie e gettare in un forno Ridge, arrivò a farsi detestare da Quinn per aver cercato di portarle via Eric. Insomma, la donna può vantare un curriculum di tutto rispetto, che sicuramente spiega lo sgomento di tutti quando la vedranno rifare la sua comparsa durante il matrimonio del dottor Finn e Steffy.

Ma la sorpresa iniziale lascerà presto il posto allo sgomento, quando la donna rivelerà di essere nientemeno che la madre naturale del dottor Finnegan. E così Steffy scopre che la donna è in realtà sua suocera.

Il ritorno di Sheila e la rivelazione della donna lasciano sgomenti, oltre a Steffy, anche Ridge, Eric, Brooke e tutti gli invitati. Anche il dottor Finn, adottato da piccolo da Jack e Li Finnegan, scopre solo in quell’occasione l’identità della sua madre biologica.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Steffy rivolge a Sheila parole dure

Nella mente della giovane Forrester sono ancora nitide le gesta di Sheila, che in passato hanno causato tanto dolore alla sua famiglia. Dopo lo shock provato nello scoprire che, la donna che anni prima aveva sorpreso in una camera d’albergo con nonno Eric, è la madre dell’uomo che ha appena sposato, Steffy rivolge a Sheila parole durissime.

“Non sarai mai parte della mia famiglia” griderà Steffy a Sheila prima di mollarle un sonoro schiaffone. Ma la Carter è di nuovo tra loro, e siamo pronti a scommettere che non mancherà di dare ancora filo da torcere alla famiglia Forrester. Cosa accadrà? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno.

Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.