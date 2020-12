Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che presto assisteremo a tantissimi dubbi che si faranno strada nella mente di Steffy e tra i telespettatori. La giovane Forrester infatti scoprirà di essere di nuovo in dolce attesa e ancora una volta l’incognita sul padre naturale del futuro nascituro occuperà gran parte della storia. Ma cosa ha condotto Steffy a questa incertezza? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni americane Beautiful: la delusione di Liam

Dopo che finalmente la verità sullo scambio delle culle è venuta alla luce e Hope e Liam hanno potuto tornare ad essere una famiglia insieme alla piccola Beth tutto sembrava avviarsi verso il lieto fine per i due, ma ormai sappiamo bene che nella celebre soap americana tutto può cambiare in una manciata di minuti. Ed anche stavolta è proprio questo che è accaduto.

Liam ha creduto di vedere la moglie scambiarsi un bacio con Thomas ed è corso a sfogarsi a casa della sua ex Steffy. I due hanno sempre mostrato un gran feeling e Liam riesce a parlare con lei svelandogli la sua delusione ed il dolore per quanto crede di aver scoperto. Dopo le confessioni, complice qualche bicchierino di troppo, Liam e Steffy cedono alla passione. Il tradimento nei confronti dei rispettivi partner viene poi sopraffatto dalla nostalgia per quell’incontro fugace.

Se Liam con quella notte d’amore ha tradito Hope, Steffy ha fatto lo stesso con Finn, il giovane medico che la Forrester frequenta da qualche periodo. Liam non nasconde a Steffy di provare ancora un forte sentimento per lei e mentre Hope è impegnata ad occuparsi del piccolo Douglas e di Beth sembra che il passato torni a ripetersi, seppure con dinamiche diverse.

Ricordiamo infatti che già in passato la storia d’amore tra Steffy e Liam era finita quando le prove del DNA avevano dimostrato che il padre genetico della piccola Kelly era Bill. Questo aveva portato alla fine del matrimonio tra Liam e Steffy. Stavolta sembra che quel ritorno di fiamma sfociato in un incontro fugace abbia riaperto le porte ad un loro possibile riavvicinamento. Steffy scopre di aspettare un figlio e, ancora una volta, viene assalita dai dubbi: chi è il padre del figlio di Steffy? Liam oppure Finn?

Spoiler Beautiful: il ritorno della dottoressa Campbell

La nuova gravidanza di Steffy offrirà lo spunto per un grande ritorno. Stiamo parlando della dottoressa Campbell (interpretata dall’attrice Tina Huang), che farà la sua ricomparsa sugli schermi per assistere la giovane Forrester. La ginecologa è stata già in passato determinante nella vita della donna, quando con il test del DNA che ha svolto ha dimostrato che la piccola Kelly era figlia di Liam e non di Bill, anche se i dubbi che il suocero avesse offerto una somma di denaro alla dottoressa per falsare gli esiti del DNA non hanno mai abbandonato completamente i fans della soap americana.

Il suo ritorno potrebbe fare luce anche sugli episodi del passato? Sarà determinante ancora una volta per dare un nome al nascituro? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni americane di Beautiful torneranno la prossima settimana.

Nell’attesa di conoscere i nuovi eventi qui potete seguire le repliche in streaming di tutte le puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.