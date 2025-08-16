Cresce l’attesa dei fans di Beautiful per i nuovi episodi, previsti dopo questa breve pausa estiva. Dopo che gli spoiler americani avevano rivelato che Luna Nozawa sarà dichiarata morta in seguito alla sparatoria nella villa sul mare, in molti si chiedono se sia stata davvero scritta un’uscita di scena per la giovane, o se piuttosto non si tratti dell’ennesimo sotterfugio di Li Finnegan. La dottoressa, che già in passato aveva nascosto la verità su Finn, ha difatti comunicato a tutti la morte di Luna. Ma avrà detto la verità?

Trame americane Beautiful: Luna è viva (e Sheila lo scopre)

I trascorsi di Li Finnegan ci avevano già fatto sorgere il dubbio che, ancora una volta, la dottoressa avesse escogitato un sotterfugio per nascondere la verità. La storyline prenderà il via nel momento in cui il piano di Luna Nozawa finirà per ritorcersi contro di lei. La giovane resterà gravemente ferita, e sarà affidata alle cure di sua zia, la dottoressa Li. Proprio come accaduto con il figlio adottivo in passato, anche stavolta Li comunicherà a tutti che Luna è morta, mentre in realtà escogiterà un piano per prendersi cura della nipote in privato.

Il dubbio che la dottoressa abbia mentito però assalirà Sheila Carter. La rossa – che nel tempo avrà dato prova di avere un grande intuito (anche se non sempre usato a fin di bene) – subodorerà l’inganno. Inizierà a sospettare che la dottoressa abbia mentito a tutti, e la sua intuizione si rivelerà esatta.

A far sorgere i primi sospetti sarà la reticenza di Li a dirle dove è stata sepolta Luna, dopo una cerimonia funebre insolitamente precipitosa. Il fatto che la dottoressa sia così fuggente sull’argomento, porterà Sheila a ipotizzare che non sia stata raccontata tutta la verità. Ad alimentare il dubbio ci sarà poi l’aspettativa che Li chiederà, per potersi occupare di “una faccenda di cui avrebbe dovuto curarsi ben prima”. Questo sarà ciò che la dottoressa dirà a Finn, portando il marito di Steffy a pensare che lei voglia dedicarsi a sé stessa. Ma non sarà questo il vero motivo: Li avrà fatto portare Luna fuori dall’ospedale, e si appresterà a curarla.

La nonna della giovane vorrà dare alla nipote la possibilità di redimersi, ma Sheila la terrà d’occhio e – proprio seguendola .- riuscirà a scoprire dove avrà nascosto la sua paziente speciale.

Beautiful spoiler, i dubbi di Sheila

Una volta scoperta la verità, Sheila si chiederà se sia il caso di informare Finn. La Carter si chiederà i motivi per cui Li, che non avrà mai nascosto di odiare Luna (anche quando pensava che fosse solo figlia di sua sorella Poppy), abbia agito così per proteggerla da tutti (soprattutto dalla giustizia). Comincerà a credere che l’altra madre di suo figlio abbia un obiettivo in comune con lei, ma al tempo stesso un’altra domanda si farà strada nella sua mente: dovrebbe informare Finn che Luna è viva?

L’episodio alla villa avrà innescato i primi segnali di riavvicinamento da parte di Steffy nei suoi confronti, e nasconderle un particolare così importante potrebbe compromettere di nuovo la possibilità di potersi inserire nella famiglia del figlio in futuro.