Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che ben presto assisteremo ad un vero e proprio ritorno di fiamma tra Flo e Wyatt. Complice il gesto della Fulton, che non ha esitato a sottoporsi al trapianto di rene per salvare zia Katie, i due rivivranno il loro momento magico.

La decisione di Flo ha infatti dato modo a Wyatt di rendersi conto che la ragazza che ha amato non è affatto una donna calcolatrice come lui aveva creduto, ma una ragazza dal cuore d’oro che non ha esitato ad affrontare l’intervento per dar modo alla Logan di crescere suo figlio Will.

Anticipazioni americane Beautiful: perdono per Flo

Le previsioni di Shauna non erano molto distanti da quello che poi è realmente accaduto, e la decisione di Flo di sottoporsi all’intervento ha finito per fargli ottenere il perdono da parte di Katie, Bill e Donna. Ma la gioia più grande della ragazza è arrivata quando si è resa conto che, oltre al perdono di alcuni componenti delle famiglie Logan e Spencer, anche Wyatt è rimasto profondamente colpito dal suo gesto, fino al punto di riavvicinarsi a lei.

Nonostante la proposta di matrimonio fatta qualche settimana prima a Sally Spectra, Wyatt scoprirà di non aver mai smesso di amare la sua ex compagna di liceo. Appena uscita dall’ospedale Flo dichiara a Wyatt di non averlo mai dimenticato e lui, dopo aver lasciato Sally, inizierà a pensare ad una nuova love story con la Fulton.

Tutto questo finirà però per dare vita a nuovi momenti di tensione, anche perché la Spectra non sembra affatto disposta a rinunciare tanto facilmente all’erede Spencer. Avremmo così modo di assistere ad un insolito triangolo amoroso, che ci terrà impegnati nei primi giorni del 2021 e che vedrà spesso anche la presenza di Quinn che si intrometterà per cercare di attenuare le inevitabili tensioni che si verranno a creare tra la Fulton e la stilista.

Quinn si dimostrerà chiaramente schierata dalla parte di Flo, ma Sally proverà a vincere la sua guerra amorosa con ogni arma a sua disposizione, ricorrendo anche all’inganno.

Spoiler Beautiful soap: la malattia di Sally Spectra

Pur di riavere l’amore di Wyatt la stilista arriverà a fingersi gravemente malata. Appena Flo viene a conoscenza della malattia di Sally chiede a Wyatt di interrompere per un po’ la loro relazione per dar modo a lui di starle vicino. Wyatt si dimostra d’accordo con la Fulton e torna tra le braccia di Sally, per trascorrere con lei quelli che dovrebbero essere gli ultimi giorni di vita della stilista.

Ma sappiamo bene che si tratta dell’ennesimo bluff messo in scena dalla Spectra, che difficilmente le permetterà di ottenere i risultati sperati. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Nell’attesa di sapere cos’altro accadrà qui potete seguire le repliche in streaming di tutte le puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.