Le anticipazioni di Beautiful dal 12 al 18 dicembre 2020 ci svelano che assisteremo alla disperazione di Katie, quando si renderà conto che trovare un donatore diventa sempre più difficile e lei senza un immediato trapianto di rene, ha veramente i giorni contati. Purtroppo gli esami hanno evidenziato che non potrà essere Brooke a donare un rene alla sorella, perché non è compatibile.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 12 al 18 dicembre 2020

Shauna, dopo aver avuto una violenta discussione con Brooke che l’ha accusata di aver fatto la gatta morta con Ridge ed è arrivata a schiaffeggiarla, parla con sua figlia Flo della drammatica situazione di Katie. Shauna e Flo prendono in esame l’eventualità che sia la giovane a donare il rene a Katie. Trattandosi della figlia del defunto Storm, fratello di Brooke e Katie, le possibilità che possa risultare compatibile sono abbastanza alte.

Steffy intanto è sconvolta dalla separazione tra suo padre e Brooke e Ridge, per farle comprendere i motivi che li hanno condotti fino a quel punto, rivela alla figlia di aver trascorso la notte con Shauna, anche se non ricorda molto bene quanto accaduto perché era completamente ubriaco. Katie in ospedale condivide la sua preoccupazione con Bill e Brooke e confessa loro di aver ormai perso quasi tutte le speranze di riuscire a salvarsi.

Flo decide di aiutarla ma ad un patto: nè Katie nè nessun altro dovrà mai sapere che il donatore del rene è proprio lei.

Spoiler Beautiful: Katie potrà salvarsi

All’improvviso però i medici arrivano ad informare Katie, sua sorella Brooke, Will e Bill che finalmente è stato trovato un donatore compatibile. Katie potrà essere sottoposta al trapianto di rene e salvarsi.

Tutti coloro che sono vicini a Katie non possono far altro che apprezzare la generosità del misterioso donatore che, come spiegano loro i medici, ha chiesto di rimanere sconosciuto. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e per sapere quale sarà il destino occorrerà attendere ancora qualche giorno. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani avremmo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13,40 su Canale 5.