Le anticipazioni americane di Beautiful ci preannunciano che ben presto assisteremo ad una decisione del Forrester che lascerà tutti sorpresi. Ridge deciderà infatti di non procedere opponendosi all’accordo sull’immunità di Flo Fulton e la giovane sarà così presto scarcerata. Ma vediamo cosa ha fatto cambiare idea al Forrester senior, dopo che aveva espresso il desiderio di vederla trascorrere i suoi migliori anni in carcere per il dolore causato a sua figlia Steffy.

Anticipazioni americane Beautiful: Shauna prova a far cambiare idea a Ridge

Dopo che Ridge si è recato in carcere a trovare Flo, solo per potergli augurare di veder sfiorire la sua vita rimanendo dietro alle sbarre, Shauna prova a far cambiare idea allo stilista, svelandogli che sua figlia è davvero pentita per ciò che ha fatto e che è stata manipolata dal dottor Reese. Ridge però appare furioso: Flo ha firmato consapevolmente un certificato d’adozione, facendo così credere a Steffy che Phoebe fosse sua figlia ed aiutando così Reese ad ottenere del denaro dall’inganno perpetrato a Hope e Liam con lo scambio delle culle.

Shauna riconosce a Ridge il diritto di essere arrabbiato, pur assicurandolo sul fatto che Flo è davvero pentita e gli ribadisce però che Thomas è colpevole almeno quanto sua figlia. Il figlio di Ridge infatti sapeva dell’inganno ed è arrivato a minacciare molte persone (e forse anche ad uccidere se i sospetti sulla morte di Emma che ha Bill sono fondati) per mantenere il segreto.

Ad un certo momento si affaccia sulla porta della stanza Sanchez. Il detective ha bisogno di sapere quale è la decisione di Ridge. Il Forrester a quel punto stupisce tutti firmando le carte ed accettando così l’accordo all’immunità per Flo Fulton. La ragazza sarà presto di nuovo in libertà. Shauna non riesce ancora a credere che Ridge abbia scelto di perdonare la giovane, ma lo stilista senza neppure guardarla in faccia le fa notare che lo sta facendo per suo figlio Thomas e non certo per Flo.

A questo punto al detective Sanchez non rimane che condurre Flo nella stanza in cui si trovano Ridge e sua madre. Shauna la informa che presto sarà scarcerata e Ridge le ripete quello che ha appena detto a sua madre: il suo unico interesse è salvare Thomas!

Spoiler Beautiful: Brooke ignora la decisione presa da Ridge

Le sorelle Logan si trovano a dover tranquillizzare Douglas, che chiede quando potrà riabbracciare il suo papà. Brooke prima lo rassicura dicendogli che avverrà presto, poi lo porta a trovare la piccola Beth. Ma quello che Brooke dice al bambino non è affatto ciò che pensa: la madre di Hope è infatti convinta che sia il figlio di Ridge che Flo trascorreranno molti anni in carcere.

Sembra che neppure l’ammonimento di Katie a cercare di salvare il suo matrimonio riesca a far cambiare idea a Brooke, che appare sempre più determinata a far pagare a Thomas tutto il male che ha fatto. Se il pensiero di Flo in carcere la solleva sicuramente non basta a garantire che giustizia venga fatta. Quello che Brooke ancora non sa è che proprio mentre lei sta tranquillizzando il bambino suo marito Ridge ha deciso di firmare l’accordo per Flo e che sia la Fulton che Thomas torneranno presto liberi.

Quali conseguenze avrà il gesto di Ridge sul loro matrimonio? Le anticipazioni di Beautiful che giungono dall’America non fanno presagire niente di buono, ma per saperne di più dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove news. Nell’attesa, cari amici lettori, potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio da Canale 5 a questo link.