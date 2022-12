Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Ridge che – dopo la crisi con Brooke – decide di ricongiungersi a Taylor. La scelta del Forrester però causa molta perplessità in Eric e Katie, che consigliano allo stilista di ripensarci. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Beautiful spoiler USA, Ridge conteso tra Brooke e Taylor

Brooke minaccia Thomas di avvertire i servizi sociali per fargli togliere Douglas, e questo fornisce al figliastro una nuova idea per un piano di vendetta contro la matrigna. Usando una app del bambino capace di imitare le voci sulla base di campioni registrati, il Forrester junior riesce a far apparire che quella telefonata sia stata fatta veramente da Brooke, un’interferenza nella vita del figlio che Ridge non riesce a perdonare alla moglie.

Se Thomas voleva dare il colpo di grazia all’unione tra suo padre e Brooke con questo stratagemma sembra raggiungere il suo scopo. Ridge infatti medita di tornare sui suoi passi, e inizia a pensare che la scelta di sposare Brooke non sia stata proprio un’ottima idea.

Tra lo stilista e la Logan riappare così una presenza “ingombrante”, ovvero quella di Taylor Hayes. Il Forrester propone alla ex un matrimonio lampo, possibile dopo l’annullamento delle nozze tra lui e Brooke. Taylor accetta, ma la decisione di Ridge non convince proprio tutti.

Anticipazioni americane Beautiful, Eric invita il figlio a riflettere bene

Il ritorno alla tenuta Forrester di Ridge è accompagnato dalla notizia del suo imminente matrimonio con Taylor. La notizia desta la preoccupazione di Eric, che invita il figlio a riflettere bene. Il Forrester senior è infatti convinto che Ridge ami ancora Brooke, e che di conseguenza le nozze con Taylor siano destinate a non avere alcun futuro.

Il capostipite chiede al figlio per quale motivo vuole sposare così in fretta la dottoressa Hayes, ma Ridge sembra deciso a continuare con il suo piano.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Katie contraria al matrimonio lampo

Non solo Eric, anche Katie è perplessa dalla decisione dello stilista e cerca di fargli cambiare idea.

Sheila e Deacon non ricevono la partecipazione e la perfida donna si dichiara convinta che la rivale abbia avuto ciò che merita. L’accanimento contro Brooke finisce per irritare il padre di Hope, che prende le difese della ex facendo infuriare Sheila.

Ma se davvero Ridge prova ancora qualcosa per Brooke non è di Deacon che dovrebbe preoccuparsi, ma piuttosto di Bill. Il magnate infatti torna a fare una corte serrata alla Logan, che d’altro canto non si sente ancora pronta a un ritorno di fiamma.

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l'appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda.