La relazione tra Brooke Logan e Ridge Forrester è destinata a naufragare di nuovo? Per i tantissimi fans di Beautiful la nuova stagione potrebbe rimettere tutto in discussione. La coppia, dopo aver attraversato mille vicissitudini, sembrerà di nuovo vicina a un punto di rottura. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame americane Beautiful: lo scontro tra Hope e Steffy coinvolge anche Brooke e Ridge

I continui e pesanti scontri tra Hope Logan e Steffy Forrester Finnegan finiscono per avere un ripercuotersi anche nel rapporto tra Brooke e Ridge. Nel momento in cui la figlia dell’uomo decide di licenziare Hope dall’azienda, la discussione tra i due è inevitabile. Logan appare ferita dal fatto che il compagno prenda le difese della figlia, mentre lei pensa che Steffy abbia agito più per desiderio di vendetta che per il bene della Forrester Creations.

Nonostante le divergenze, i due cercano di superare insieme le tensioni familiari, anche se il licenziamento di Hope sembra pesare come un macigno nella loro relazione.

La presenza di Taylor complica la situazione nelle prossime puntate Beautiful

Il ritorno di Taylor Hayes – prima delle vacanze estive – è apparso subito come una minaccia agli occhi di Brooke. La Logan ha osservato con crescente preoccupazione la vicinanza tra il compagno e la sua ex, e non sempre le rassicurazioni di Ridge (che non esita ad affermare che ciò che lo lega a Taylor sia ormai solo affetto) sono bastate a cancellare in Brooke quel senso di pericolo.

Eppure stavolta – nonostante si trovi a Los Angeles – la dottoressa Hayes non sembra avere un ruolo primario nella crisi di coppia tra Brooke e Ridge. Taylor sembra piuttosto essere colei che beneficia di questa nuova situazione, piuttosto cher la causa scatenante. Se anche non è lei a innescare le tensioni, la sua presenza accanto a Ridge e la sua comprensione sembrano avere un ruolo determinante. Il confronto tra le due donne fa emergere agli occhi di Forrester quanto la psichiatra sia molto più incline a supportarlo anche nei momenti difficili, e tutto ciò non gioca certo a favore di Brooke. Una serie di malintesi e incomprensioni poi, fanno il resto, e la crisi che Brooke e Ridge si trovano ad affrontare rischia di apparire insuperabile. È la fine di un’epoca? Per scoprire insieme a noi il destino della coppia Logan – Forrester continuate a seguirci.