Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che non mancheranno nuovi momenti di tensione e che i colpi di scena saranno dietro l’angolo. A creare ancora scompiglio tra i protagonisti della soap sarà una improvvisa malattia di Sally, che potrebbe costringere Wyatt a rinunciare a Flo per starle accanto.

Anticipazioni americane Beautiful: Sally è malata

Mentre nelle puntate italiane di Beautiful assistiamo all’epilogo del triangolo amoroso, con Wyatt che decide di lasciare Sally per tornare con Flo, le anticipazioni americane rivelano che la partita potrebbe non essere affatto conclusa.

A far tornare sui suoi passi lo Spencer non è la tenacia di Sally che dimostra di non essere affatto disposta ad arrendersi, ma una improvvisa e terribile malattia che colpisce la Spectra. Sally scopre infatti di avere un male incurabile e questa notizia rischia di creare davvero uno scoglio insormontabile per Wyatt e Flo.

Spoiler Beautiful puntate straniere: la delusione di Sally

La Fulton è talmente convinta che Wyatt sia in procinto di chiarire la sua situazione sentimentale con Sally che inizia a fare tanti progetti. Quando sente suonare alla porta va ad aprire pensando si tratti dello Spencer e invece si trova davanti Sally. La Spectra ha deciso di affrontare la sua avversaria a viso aperto, rivelandole che Wyatt tante volte è andato via ma che è sempre tornato da lei, e dicendosi convinta che anche questa volta sarà così.

Flo dal canto suo non ha alcun dubbio sui sentimenti del ragazzo, che l’aveva allontanata dopo aver scoperto il suo coinvolgimento nella vicenda dell’adozione di Beth ma poi aveva deciso di perdonarla dopo aver saputo la generosità dimostrata dalla giovane nel donare un rene a sua zia Katie.

Certamente anche le insistenze di Quinn hanno contribuito al riavvicinamento tra Wyatt e Flo. La madre del giovane infatti non ha mai visto di buon occhio Sally e non ha mai perso occasione per sabotarla.

Ma a far tornare Wyatt sui suoi passi potrebbe essere una malattia grave che colpisce Sally, un male incurabile del quale al momento sappiamo ancora ben poco ma che potrebbe davvero spingere lo Spencer a decidere di starle accanto.

Nell’attesa di sapere di cosa si tratta e se davvero questo rischia di allontanare nuovamente Wyatt da Flo, cari amici lettori, vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.