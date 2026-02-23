Tornerà l’incubo per la salute di Eric Forrester nelle prossime puntate di Beautiful. Stando a quanto riporiano gli spoiler americani infatti, il capostipite di casa Forrester accuserà nuovi malori, che faranno tremare i suoi familiari. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni americane Beautiful: Ridge allontana Eric dall’azienda

Il recente malore di Eric Forrester spingerà Ridge a imporgli un veto nell’azienda. Temendo che la mole di lavoro possa causare nel genitore una ricaduta, e ansioso di poter dimostrare a tutti il suo valore come stilista senza l’ombra del genitore, Ridge allontanerà Eric dall’azienda di famiglia.

D’altronde anche il capostipite di casa Forretser avrà già avuto il suo momento di gloria, con la collezione di commiato realizzata con la collaborazione di R.J. poco prima del malessere che lo ha portato in rianimazione.

Ridge si pente ma Eric ha cambiato idea: news Beautiful

Con il passare dei mesi Ridge si renderà conto di aver allontanato il genitore con modi bruschi e che – sebbene la sua decisione sia scaturita dal desiderio di tutelare la sua salute – il modo in cui lo avrà costretto a un ritiro forzato potrebbe in qualche modo influenzare la sua autostima.

Per questo motivo deciderà di fare un passo indietro, e proporre al genitore un rientro nella casa di moda. A sorpresa però Eric si dichiarerà convinto a restarne fuori, e dirà di aver compreso l’esigenza del figlio di avere la sua era alla Forrester Creations.

Eric si sarà davvero rassegnato a una vita da pensionato? Gli spoiler USA rivelano che in realtà i motivi della sua decisione saranno da ricercare altrove.

Beautiful spoiler: Eric diventa rivale della Forrester Creations

Cosa potrebbe spingere Eric a rinunciare al suo ruolo di stilista di successo alla Forrester Creations? La verità non tarderà ad affiorare. Ben presto infatti, scopriremo che l’uomo avrà ricevuto un’offerta dalla Logan, la nuova casa di moda creata da Bill e Katie Spencer.

Dopo averne parlato a lungo con Donna – che proprio come Ridge temerà che un sovraccarico di lavoro possa nuocere alla sua salute – Eric accetterà. I titolari della Logan gli porranno una sola condizione: tenere segreta la sua partecipazione fino al momento della sfilata, così da cogliere impreparata la concorrenza!

Eric si sente male nei prossimi episodi Beautiful

Donna – messa al corrente del nuovo incarico assunto dal compagno – inizierà a temere che lo stress possa essergli fatale. I suoi timori si riveleranno fondati, visto che il patriarca di casa Forrester – messo sotto pressione da Bill che vorrà mettere sul mercato la prima collezione – inizierà ad accusare problemi respiratori.

La Logan insisterà perché Eric vada in ospedale, ma la sua caparbietà avrà la meglio. Donna, per la seconda volta, si ritroverà impossibilitata a rivelare a Ridge le condizioni di salute dell’uomo, visto che Bill avrà imposto che l’identità del misterioso stilista resti nascosta.

Tuttavia, i malori di Eric spingeranno proprio lo Spencer e Katie a parlare con Ridge, e a rivelargli tutto. A quel punto tra padre e figlio ci sarà un acceso confronto, nel corso del quale il cuore di Eric sembrerà cedere di nuovo.