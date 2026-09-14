Un nuovo colpo di scena si prepara a sorprendere i tantissimi fans di Beautiful. La serie tv a stelle e strisce, in auge da oltre quarant’anni, sembra avere sempre qualche nuovo intrigo da raccontare, e stavolta i protagonisti saranno Hope e Carter Walton. Accantonata da un po’ la vicenda del licenziamento della giovane Logan, alla quale noi stiamo assistendo in questi giorni, in America si sta facendo strada un inganno che la figlia di Brooke porterà a termine con la complicità dell’avvocato. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame americane Beautiful: Carter e Hope pronti a prendere il controllo della Forrester

La Forrester Creations si trasformerà in un vero campo di battaglia tra i Forrester e la coppia composta da Carter Walton e Hope Logan. L’avvocato, infastidito dal licenziamento di Hope da parte di Steffy e Ridge, sceglie di aggirare la loro autorità e prendere il controllo della casa di moda.

L’occasione perfetta si presenta quando viene costituito il nuovo LLC dell’azienda. La nuova forma societaria – che ha la sigla presa dall’acronimo di Limited Liability Company – è pensata per ridurre la burocrazia, garantire una tassazione più vantaggiosa e una maggior tutela dei beni personali dei soci da eventuali debiti della società. Ma, soprattutto, è il mezzo con cui Carter riesce ad assegnarsi il pieno controllo esecutivo!

L’inganno di Carter nelle prossime puntate di Beautiful

Come avvocato dell’azienda, Carter ha il compito di redigere il documento che definisce la struttura legale della Forrester Creations, e che contiene il nome della persona che prenderà il controllo.

Sfruttando la fiducia che Ridge e Steffy ripongono in lui, Walton pensa di inserire il suo nominativo, e far firmare ai Forrester un atto con il quale di fatto consegnano a lui ogni potere decisionale. Quando ne parla a Hope, lei si mostra entusiasta. Finalmente può estromettere la rivale Steffy e dare alla famiglia Logan la possibilità di dimostrare tutto il suo valore.

Grazie al rapporto costruito nel tempo, non gli è diufficile portare a termine il suo piano, e così – mentre Ridge e Steffy pensano di essersi liberati delle pratiche burocratiche relative al passaggio – finiscono per consegnare l’azienda di famiglia nelle mani dell’avvocato.

Cos’altro ci attende nella soap americana di Canale 5?

Sebbene le quote rimangano invariate – con il 37,5% a Eric, il 37,5% a Steffy, il 20% a Ridge e il rimanente 5% a Thomas – è Carter ad avere da quel momento la piena autorità decisionale.

Padre e figlia si accorgono troppo tardi dell’inganno, e Carter e Hope sono già pronti a fare la prossima mossa. A dire il vero l’avvocato sembra avere qualche rimorso per la sua azione compiuta alle spalle dei Forrester, che invece avevano in lui la massima fiducia, ma Hope riesce in fretta a convincerlo di aver fatto la cosa giusta.