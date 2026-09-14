Dopo il grandissimo successo della prima puntata di Temptation Island e poi e poi 2026, cresce la curiosità per la seconda ed ultima puntata in ondata stasera, lunedì 14 settembre 2026, su Canale 5. Cosa succederà?

Temptation Island e poi e poi 2026, anticipazioni seconda ed ultima puntata su Canale 5

Stasera, lunedì 14 settembre 2026, dalle ore 21:20 appuntamento con la seconda ed ultima puntata di “Temptation Island e poi e poi 2026“, lo speciale condotto da Filippo Bisciglia. Dopo il record di ascolti della scorsa settimana che ha registrato 3.377.000 spettatori con uno share del 24%, questa sera i riflettori sono puntati sulle coppie Iris e Andrea, Soraya e Cristian, Alessandra e Rosario.

Cosa sarà successo dopo l’estate? Avranno cambiato idea dopo i falò di confronto oppure no? Stando alle anticipazioni il futuro tra Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli è incerto. Nonostante il rappacificamento con tanto di anello regalato da Andrea ad Iris, sui social circola l’indiscrezione che tra i due sarebbe finita. L’indizio, rivelato dalle fan, è l’assenza dell’anello al dito di Iris: sarà davvero così? Stasera lo scopriremo!

Temptation Island e poi e poi 2026, cosa è successo tra Soraya e Cristian e Alessandra e Rosario

Ampio spazio poi sarà dedicato ad una delle coppie protagoniste di questa edizione: parliamo di Soraya e Cristian. Tra i due un faccia faccia incandescente con delle rilevazioni inaspettate da parte di Soraya; la ragazza ha rivelato di essere stata tradita più volte all’inizio della relazione da Cristian. Una bomba sganciata dalla nuova tronista di Uomini e Donne che troverà conferma nelle parole dell’ex fidanzato?

Ma non finisce qui, visto che nell’ultima puntata di “Temptation Island e poi e poi 2026” scopriremo anche cosa è successo dopo tra Alessandra e Rosario. Dopo il falò di confronto conclusosi con un lieto fine, Alessandra un mese dopo ha deciso di prendersi una pausa da Rosario. Cosa sarà successo dopo l’estate? Se lui è volato in vacanza ad Ibiza con gli amici, Alessandra è rimasta a casa a riflettere e c’è chi è pronto a scommettere su un ritorno di fiamma tra i due. Sarà così?

Nulla è dato per scontato per questo motivo vi invitiamo a seguire la seconda ed ultima puntata di “Temptation Island… e poi… e poi…” stasera su Canale 5.