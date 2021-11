Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Avevamo già ipotizzato che il ritorno di Deacon Sharpe avrebbe portato scompiglio in casa Forrester, ma mai avremo immaginato che il suo arrivo avrebbe finito per creare grosse tensioni anche tra Hope, Brooke e Ridge. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Hope difende suo padre

L’unica forse a essere veramente contenta del ritorno di Deacon è Hope. Con il suo arrivo a Los Angeles si scopre infatti che tra padre e figlia vi è sempre stata una fitta corrispondenza, e ora che lo Sharpe è di nuovo un uomo libero, Hope intende dargli la possibilità di recuperare il loro rapporto.

Purtroppo però Brooke e Liam non sono dello stesso avviso e, dal momento in cui Deacon inizia una relazione con Sheila Carter, anche Steffy si intromette nella questione. La madre del dottor Finn sta infatti rendendo impossibile la vita alla giovane Forrester, con le sue intromissioni e Steffy sa che lei e Deacon stanno organizzando qualcosa di losco alle spese della sua famiglia.

Ma Hope non è affatto disposta a troncare i suoi rapporti con il padre biologico e, dopo uno scontro duro con la sua eterna rivale, discute animatamente anche con Brooke. Se sua madre non le dovesse permettere di avere un rapporto con il padre biologico si vedrà costretta a tagliarla fuori dalla sua vita. Davanti a questo ultimatum Brooke fa un passo indietro e sembra disposta a dare via libera alla figlia.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: il risentimento di Ridge

Qualcuno però non sembra affatto disposto ad accettare quel ritorno senza fare niente: si tratta di Ridge che, rincasando, trova Deacon e reagisce molto male. A sorpresa Brooke prende le difese dello Sharpe, dicendo al marito che l’uomo si è già scusato per il male fatto in passato, ma Ridge ascolta quasi incapace di credere alle parole che giungono alle sue orecchie.

Dopo aver ricordato alla Logan tutto ciò che è stato capace di fare Deacon chiede a quest’ultimo di andare via. Sharpe decide di uscire di scena spontaneamente, per non peggiorare una situazione già abbastanza difficile. Ma Hope, come facilmente prevedibile, non accetta il fatto che il Forrester chieda a suo padre di allontanarsi da lei e, in una discussione con Ridge si lascia andare a una dichiarazione audace, facendogli notare che lui non è affatto suo padre: quel ruolo è di Deacon e niente e nessuno potrà mai sostituirsi a lui.

La reazione di Ridge? Per sapere come il Forrester reagisce a questa affermazione, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.