Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Dopo l’arrivo inaspettato di Sheila Carter, che si presenta al matrimonio di Finn e Steffy rivelando allo sposo di essere la sua madre naturale, assistiamo a un altro ritorno sorprendente. A ripresentarsi a Los Angeles è nientemeno che Deacon Sharp, il padre di Hope. Nuovi sconvolgimenti nella famiglia Forrester? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Deacon Sharp è un uomo libero

Uscito di prigione per problemi di sovraffollamento Deacon si presenta da Hope. Così mentre Ridge è impegnato a sostenere Steffy, che si rifiuta di aprire le porte della sua casa alla dark lady che in passato ha sconvolto la vita a lei e alla sua famiglia, Brooke e Liam provano a convincere Hope a tenere lontano il padre dalla sua vita.

Ma la cosa non è facile, anche perché mentre Steffy mostra tutta la sua insofferenza verso la suocera, Hope non ha mai interrotto i rapporti con il padre, mantenendo con lui una fitta corrispondenza mentre era ancora in carcere. E ora che lo Sharp è tornato nessuno sembra riuscire a convincerla a rinunciare a recuperare il suo rapporto con il padre.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Sheila e Deacon alleati contro i Forrester

Brooke si trova così a fronteggiare due pericoli su diversi fronti: da un lato è impegnata a tenere Sheila lontana dalle dinamiche dei Forrester, mentre dall’altro deve riuscire a proteggere la figlia Hope dal male che potrebbe farle la vicinanza di suo padre. Come se questo non fosse già abbastanza la Carter e Deacon si alleano contro i Forrester.

Dopo che lo Sharp ha provato a spiegare a tutti di essere cambiato e di volere una seconda possibilità con sua figlia, senza essere creduto, incontra casualmente Sheila che gli propone una strana alleanza per fronteggiare il “nemico” ovvero la famiglia Forrester. Questa nuova unione non fa prevedere niente di buono e sicuramente Steffy, Brooke e Ridge farebbero bene a preoccuparsi.

Cosa avranno in mente Sheila e Deacon? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.