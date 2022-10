Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su un personaggio che manca da tantissimo tempo sul set, e che presto rivedremo. Si tratta di Stephen Logan, il padre di Brooke, Katie e Donna. Per molte si tratterà di un volto nuovo, poiché l’uomo manca da ben 11 anni. Il suo ritorno sarà giustificato dal desiderio di riabbracciare le tre figlie, che staranno attraversando periodi particolari della loro vita.

Beautiful spoiler USA, Brooke abbandonata da Ridge

Brooke si troverà ad affrontare un momento doloroso dopo essere stata abbandonata da Ridge. Il Forrester si lascerà infatti convincere dal figlio a raggiungere Taylor ad Aspen e tra i due ci sarà un ritorno di fiamma. Il piano subdolo di Thomas produrrà così i suoi effetti, lasciando Brooke con il cuore spezzato.

La madre di Hope potrà contare sulla vicinanza della figlia, di Eric, Liam e Deacon Sharpe. Proprio quest’ultimo deciderà di chiedere la mano alla madre di sua figlia, una proposta di matrimonio che Brooke rifiuterà.

Anticipazioni americane Beautiful, Donna felice con Eric, Katie indecisa

Per Donna si prospetterà un periodo sereno accanto a Eric, dopo che quest’ultimo avrà definitivamente detto addio a Quinn.

Katie invece vivrà un periodo di incertezze, durante il quale si chiederà più volte se dare una seconda opportunità a Bill oppure accettare la corte di Carter. Il bell’avvocato, dopo la partenza definitiva della Fuller, troverà conforto tra le braccia della madre di Will e tra i due ci sarà anche un bacio appassionato.

Questi saranno gli stati d’animo delle sorelle Logan quando Stephen Logan farà il suo ritorno, ansioso di riabbracciare le tre figlie.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: il ritorno di Stephen Logan

La nostalgia delle figlie spingerà Stephen Logan a tornare a Los Angeles per poterle riabbracciare. Sarà così che dopo ben 11 anni, i telespettatori potranno rivedere l’attore Patrick Duffy di nuovo sul set della telenovela americana nei panni di Stephen Logan.

In occasione della Festa del Ringraziamento alla grande tavolata a casa Forrester ci saranno due posti in più, perché insieme a lui arriverà anche la fidanzata. Le figlie però non prenderanno affatto bene il fidanzamento del padre e mostreranno diffidenza nei confronti della donna, generando momenti di tensione.

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5 a questo link.