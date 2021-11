Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? I riflettori saranno puntati sul dottor Finnegan. Le sorprese per il bel medico sembreranno tutt’altro che finite. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: un nuovo evento sconvolge Finn

Sembra proprio che nelle prossime puntate di Beautiful non mancheranno le sorprese e gli sconvolgimenti per il dottor Finnegan. Sono davvero molti gli eventi che cambieranno radicalmente la sua vita. Poco dopo aver conosciuto Steffy, la giovane paziente che arriverà nell’ospedale dove il medico lavora a seguito di un brutto incidente in moto, si scoprirà attratto da lei. Tra loro nascerà un’intesa speciale, che li porterà a frequentarsi anche dopo che la Forrester verrà stata dimessa dalla clinica.

Il sentimento che proveranno sarà talmente forte che i due decideranno di compiere il grande passo. Proprio nel giorno del loro matrimonio si presenterà però una donna, che confesserà a Finn di essere la sua madre biologica. La sorpresa sarà davvero tanta, soprattutto per Steffy che scoprirà così che la terribile Sheila Carter, che tanto male ha fatto alla sua famiglia in passato, altri non è che la sua neo suocera!

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Finn vuol sapere chi è il suo vero padre

I rapporti tra madre e figlio non saranno proprio idilliaci, anche perché Steffy non apparirà molto propensa a permettere a Sheila Carter di intrufolarsi nella sua nuova famiglia, impedendo così anche a Finn di poter dialogare molto con sua madre. Ma ci sarà una domanda che ricorrerà spesso nella testa del medico, e dopo aver saputo chi è la sua vera madre biologica Finnegan proverà sempre più spesso il desiderio di porla alla sola donna che potrebbe rispondergli: chi è il suo vero padre?

Sheila davanti alla richiesta del figlio dapprima apparirà poco propensa a condividere con lui quel segreto che si porta dentro da anni, ma poi farà in modo che sia lo stesso padre del ragazzo a confessare la verità. Finn verrà così a sapere che il suo padre biologico è in realtà Jack Finnegan, ovvero colui che l’ha adottato insieme alla moglie Li.

La relazione tra Jack e Sheila sarebbe iniziata quando il Finnegan era medico proprio nell’ospedale in cui la donna lavorava come infermiera e, dalla loro passione, sarebbe nato John. Inevitabilmente la confessione di Jack finirà per incrinare il suo matrimonio con Li, che all’inizio non riuscirà a digerire l’idea che il marito possa averla tradita con la Carter.

Per sapere quali sviluppi avrà questa storia, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.