Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che non mancheranno nuovi momenti di tensione. Dopo i duri scontri tra Steffy e Hope infatti assisteremo ad attimi di ansia in cui tutti attenderanno il risultato del test del DNA per sapere se il padre del nuovo figlio di Steffy è Liam o Finn.

Anticipazioni americane Beautiful: è scontro aperto tra Liam e Finn

Dopo le violente accuse scambiate tra le due sorellastre, in cui la Logan accuserà l’ex di Liam di averle rovinato la vita sarà la volta del giovane Spencer e di John Finnegan. Il fidanzato ufficiale di Steffy non digerirà affatto bene la notizia che il figlio che lei porta in grembo potrebbe essere il frutto di un tradimento con l’ex, mentre Liam non ha mai fatto mistero della sua gelosia nei confronti del nuovo compagno di Steffy.

A fare chiarezza sulla questione sarà chiamata ancora una volta la dottoressa Campbell, che era già stata protagonista nella vicenda sulla paternità di Kelly. Il suo ritorno però potrebbe addirittura complicare la situazione, in quanto proprio la dottoressa anni prima aveva lasciato tutti con molti dubbi sulla validità del test. L’ipotesi che Bill avesse a quel tempo fatto pressioni per falsare i risultati o che, trattandosi di padre e figlio, il test non potesse fornire risultati attendibili ha accompagnato per tutti questi anni i fans della celebre soap.

Il ritorno sulla scena della dottoressa Campbell potrebbe così riaprire nuovi scenari anche sulla paternità di Kelly, anche se gli spoiler americani ci svelano che la ginecologa non sarà così ansiosa di rivangare il passato, ma potrebbe addirittura giungere a commettere un reato per la serenità della sua paziente.

Spoiler Beautiful soap, trame americane: la dottoressa Campbell falsifica il test di paternità?

Sicuramente non capita spesso che una ginecologa si senta rivolgere due volte dalla stessa persona la richiesta per un esame di paternità, e la dottoressa Campbell rimane alquanto stupita quando Steffy le chiede di essere sottoposta al test. La giovane Forrester le racconta tutto quello che le è accaduto negli ultimi anni e la dottoressa percepisce dalla sua ansia quanto la giovane desideri sentirsi dire che il bimbo che porta in grembo è del dottor Finn.

La Campbell lavora nella stessa clinica in cui opera il medico, e non è affatto da escludere che i due si conoscano. Inoltre conosce Steffy da tanti anni e, anche solo per il fatto di compiacerla, potrebbe pensare di arrivare a falsificare il test di paternità. In pratica il bambino potrebbe veramente essere figlio di Liam, ma la dottoressa potrebbe far apparire che il padre del nascituro è il dottor Finnegan. Mentre tutti aspettano di sapere chi è in realtà il padre potrebbe quindi giungere una risposta che lascia di nuovo tanti dubbi.

Indipendentemente dal risultato del test però, il matrimonio tra Liam e Hope sta andando a rotoli: se il padre risulterà essere il giovane Logan per la figlia di Brooke vi sarebbe un boccone tremendamente amaro da mandare giù, ma se anche il padre fosse il dottor Finn rimane quel tradimento che la donna non riesce proprio ad accettare.

Nell’attesa di vedere quale piega prenderanno gli eventi, cari amici lettori, vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.