Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che la nuova gravidanza di Steffy sarà l’occasione per il ritorno della dottoressa Campbell, episodio che rischierà di riaprire anche vecchie questioni mai chiarite bene del tutto. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful.

Anticipazioni americane Beautiful: chi è il padre di Kelly?

La nuova gravidanza di Steffy accende molti interrogativi sulla paternità del futuro nascituro, poiché in un momento di debolezza Liam e la giovane Forrester hanno ceduto alla passione. L’erede degli Spencer ha creduto di aver visto la moglie Hope baciare Thomas ed è corso dalla sua ex a cercare conforto. I due hanno trascorso la notte insieme ed al mattino hanno deciso di tacere il loro tradimento ai rispettivi partner. Poco dopo però Steffy ha scoperto di aspettare un figlio ed ha iniziato a chiedersi se il padre fosse Liam o Finn.

A chiarire il dubbio sembra essere, ancora una volta, la dottoressa Campbell giunta in città per assistere Steffy durante la gravidanza. Sarà ancora una volta lei ad eseguire il test del DNA, proprio come era già accaduto nella precedente gravidanza di Steffy. In quel caso, come ricorderete, il dubbio sulla paternità riguardava Liam e suo padre Bill. Il DNA finì per dimostrare che era Liam il padre di Kelly, anche se vi furono moltissimi dubbi sulla validità del test.

A quel tempo la giovane Forrester non informò la dottoressa Campbell sull’identità dei due probabili padri, ed il fatto che si trattasse di padre e figlio potrebbe avere invalidato il risultato del test del DNA.

Un altro importante elemento che non mancò di suscitare molti dubbi sull’esito del test fu la presenza di Bill in prossimità del laboratorio dove Steffy si stava sottoponendo all’esame. Molte volte abbiamo avuto modo di vedere che il magnate era in grado di comprare tutto, anche la verità, con i suoi soldi. Anche quella volta è accaduto questo? La dottoressa Campbell ha falsato i risultati del test per compiacere lo Spencer senior?

Liam, benché fosse risultato il padre di Kelly, non perdonò mai a Steffy quel tradimento. Quando anche Hope rimase incinta di Beth scelse quest’ultima ed i due si separarono. Oggi però una nuova gravidanza rischia di mettere fine al matrimonio tra Hope e Liam ed essere motivo di un riavvicinamento del giovane Spencer a Steffy.

Spoiler Beautiful: Liam o Finn?

Esiste però il dubbio che non sia Liam il padre del nuovo nascituro, ma che si tratti invece di Finn, l’attuale compagno di Steffy. Il test del DNA stavolta dovrebbe riuscire a chiarire davvero ogni dubbio, anche perché non dovrebbero esserci interferenze da parte di Bill.

Il magnate però potrebbe vedersi riaccendere il desiderio di conoscere la verità sulla paternità di Kelly e, approfittando del ritorno della dottoressa Campbell, non è affatto escluso che il magnate della moda decida di richiedere un nuovo test del DNA che possa davvero rispondere alle tante domande rimaste ancora in sospeso.

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni americane di Beautiful torneranno la prossima settimana.

Nell’attesa di conoscere i nuovi eventi qui potete seguire le repliche in streaming di tutte le puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.