Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Riflettori puntati su Brooke, che si ritroverà a fare i conti con la sua storica rivale Taylor. Un confronto senza esclusione di colpi che potrebbe condurre a un finale inatteso. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: il difficile momento di Brooke

Sicuramente non si tratterà di un momento facile per la madre di Hope, che si troverà a fronteggiare le tensioni causate dal ritorno di Deacon e dalla difficile situazione che questo evento rappresenterà per sua figlia. Da un lato ci sarà il desiderio di Hope di recuperare il rapporto con il suo vero padre, mentre dall’altro l’inevitabile gelosia di Ridge porterà a forti pressioni affinché lo Sharpe si allontani da Los Angeles.

Come se tutto questo non bastasse Brooke si troverà anche a fronteggiare un’altra situazione legata al ritorno di Taylor, la sua rivale storica ed ex moglie di Ridge. In un periodo così delicato della sua vita la Logan potrebbe davvero rischiare molto con la vicinanza di Taylor a Ridge, tanto più che anche Steffy non tarderà a manifestare il desiderio di vedere di nuovo i suoi genitori riuniti.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Taylor non ha mai smesso di amare Ridge

Taylor non farà mistero di quali siano i suoi sentimenti, ammettendo anche con lo stilista di non aver mai smesso di amarlo. Proseguirà comunque dichiarandosi pronta a rispettare il matrimonio di quest’ultimo con Brooke, ma anche ammettendo di essere a conoscenza del periodo di crisi che starà vivendo la coppia. Nel desiderio di sapere che Ridge è felice Taylor racchiuderà un tacito messaggio per il Forrester, affinché lui decida di mettere da parte la sua storia con Brooke?

Di sicuro le continue allusioni di Steffy al fatto che la Logan abbia preferito appoggiare Deacon piuttosto che il marito non faciliteranno il superamento di quella crisi che potrebbe assumere effetti devastanti.

Brooke cercherà consiglio dalla sorella Katie, parlando con lei del pessimo tempismo di Taylor, riapparsa in un momento così delicato. La madre del piccolo Will inviterà la sorella a cercare di capire la prospettiva di Ridge, anziché ossessionarsi esclusivamente sulla presenza della Hayes. Brooke però sembrerà decidere di fare di testa sua e deciderà di affrontare Taylor. Ma la psicologa potrebbe infliggere colpi pesanti che inevitabilmente finirebbero per mettere fuori gioco la Logan. La Hayes, al contrario di lei, ha già mostrato di saper stare da sola, di trovare la felicità e la realizzazione affidandosi solo a se stessa.

Come andrà a finire lo scontro verbale tra le due? Di sicuro, se da questo dialogo dovessero uscire vincitori e vinti, l’attribuzione dei ruoli potrebbe non essere così scontata!

Per sapere quali sviluppi avrà questa storia, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.