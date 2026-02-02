Mentre gli spettatori italiani di Beautiful sono intenti a dare il benvenuto a nuovi attori nel cast, quelli americani iniziano a temere di veder sparire un altro dei volti storici. Zende infatti, appare sempre meno frequentemente nelle trame della serie a stelle e strisce, e il nome dell’attore che lo interpreta (Delon De Metz) è scomparso dai titoli di coda di The Bold and the Beautiful.

Zende scompare dalle trame di Beautiful?

Non possiamo certo definirlo un personaggio centrale di Beautiful, visto che anche in passato il figlio di Kristen Forrester è stato ben poche volte protagonista. In futuro tuttavia, la sua presenza potrebbe farsi ancor più sporadica, o addirittura sparire del tutto.

Delon De Metz – che nella serie americana interpreta il nipote di Eric, ha fatto il suo ingresso nel cast di Beautiful nel 2020, sostituendo Rome Fynn che aveva deciso di non rinnovare più il contratto con la casa di produzione americana. In questi anni lo abbiamo visto immerso in una relazione complicata, quando dopo aver lasciato la fidanzata Zoe si era innamorato di Paris Buckingham, e più recentemente inserito in un “triangolo amoroso” insolito con R.J. Forrester e Luna Nozawa.

Oltreoceano però, dove le trame sono molto più avanti rispetto a noi, hanno già visto il giovane chiamato a collaborare come stilista (insieme a Thomas) alla linea Hope for the Future, dopo che questa era addirittura uscita di produzione dopo un periodo di crisi. Dopo questo evento tuttavia, gli spettatori americani non hanno più rivisto Zende nel piccolo schermo.

Beautiful spoiler, Zende scompare o torna come guest?

La “scomparsa” dalle scene delle ultime settimane, così come quella dai titoli di coda, fanno supporre che il personaggio interpretato da Delon De Metz non abbia un futuro nella serie televisiva americana. Appare chiaro che la produzione – che peraltro non ha mai puntato molto sulla sua figura – non abbia al momento altre idee che possano coinvolgerlo nelle trame.

Il fatto che il suo nome sia stato cancellato dai titoli di coda, che al contrario di quanto avviene con la sigla iniziale vengono aggiornati frequentemente, farebbe supporre una sua uscita definitiva. Ma l’esperienza ci ha insegnato che in Beautiful non dovremmo mai dire mai, e non è da escludere che – dopo un periodo di assenza – Zende possa ritrovare un posto nelle sceneggiature future. D’altronde non possiamo neppure escludere a priori che questo sia l’inizio della sua fine, e che il figlio di Kristen sia semplicemente scomparso, senza neppure una scena di commiato. In quest’ultimo caso saranno gli altri protagonisti – con i loro dialoghi – a informare i telespettatori del motivo che avranno portato Zende ad allontanarsi da Los Angeles.