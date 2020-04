Le anticipazioni di Beautiful dal 20 al 26 aprile 2020 ci svelano che Flo, nel periodo complicato che sta vivendo, può contare sempre sull’appoggio delle sorelle Logan. Appena venute a sapere che la Fulton è in realtà la figlia del loro defunto fratello Storm infatti, le zie, si dimostrano pronte a non far mancarle tutto il loro affetto.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate fino al 26 aprile 2020

Flo Fulton, parlando con Hope, le rivela tutta la sua amarezza nata dalla consapevolezza di non poter mai incontrare il suo padre biologico. Storm è morto, ma Hope cerca di alleviare il dolore della cugina raccontandole tutte le buone azioni di cui l’uomo si è reso protagonista.

Hope, Wyatt, Flo e Shauna poi si recano insieme dalle sorelle Logan. Hope e Wyatt raccontano a Brooke, Donna e Katie quello che Flo ha appena scoperto sull’identità del padre. Le sorelle Logan accolgono con affetto la figlia di Storm nella loro famiglia, e le rivelano il sacrificio estremo fatto da Storm per salvare la vita a Katie.

La notizia che Flo è in realtà una componente della famiglia Logan viene data anche a Liam, Ridge ed Eric, che però decidono di non rivelarla subito a Steffy.

Tuttavia rimangono sconvolte quando scoprono che Shauna non era al corrente della gravidanza della figlia Flo. La notizia sorprende anche Wyatt.

Spoiler Beautiful: Flo racconta a Shauna la verità su Phoebe

Flo non può più nascondere la verità alla madre Shauna. Così finisce per svelarle quel segreto terribile che da un po’ di tempo si porta dentro. Shauna apprende così che la figlia ha agito d’accordo con il dottor Reese e che la piccola Phoebe adottata da Steffy è in realtà Beth, la bambina di Hope e Liam che tutti credono morta.

Flo non nasconde alla madre il rimorso che l’accompagna, e che si è fatto ancora più grande da quando ha saputo che la donna che sta soffrendo per quell’inganno è in realtà sua cugina.

Dopo aver ascoltato la figlia Shauna si dichiara d’accordo con lei nella decisione di raccontare tutta la verità a Hope. Prima di farlo però la donna pensa che sia meglio parlarne con Quinn.