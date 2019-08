Da lunedì 26 agosto, dopo una pausa di tre settimane, Beautiful ha ricominciato ad occupare il primo pomeriggio di Canale 5. Le vicende hanno ripreso dalla battaglia legale fra Katie e Bill per la custodia esclusiva di Will che, come riportato qui, si risolverà a favore della Logan. Ma nei nuovi episodi che andranno in onda la prossima settimana, Brooke scoprirà qualcosa di scottante. Ecco a voi le anticipazioni di quanto accadrà da lunedì 2 a venerdì 6 settembre.

Beautiful, anticipazioni settimanali 2-6 settembre 2019: cosa succederà dopo la sentenza del giudice?

Katie e Thorne gioiscono per il risultato ottenuto in tribunale: la coppia, neo-sposata, ha ottenuto dal giudice la custodia esclusiva del piccolo Will.

La Logan e il marito spiegano la situazione al bambino e lo tranquillizzano.

Nel frattempo, Bill è sconvolto per aver “perso” suo figlio.

Si torna a parlare del trio Emma – Xander – Zoe: la nipote di Justin è gelosissima del rapporto tra Avant e la ex. Quest’ultima tenta nuovamente di sedurre Xander, provocando l’ira di Emma.

Brooke scopre che Ridge e Craig McMullen si conoscevano già da prima dell’udienza e teme che suo marito abbia corrotto il giudice affinchè vincesse Katie.

Anticipazioni Beautiful: puntate dal 2 al 6 settembre 2019: Brooke incontra McMullen, Bill riceve una sorpresa

Brooke spia Ridge e, controllando gli sms sul telefono, ha conferma dei suoi sospetti: il marito è coinvolto nel caso della custodia di Will. La donna si reca così dal giudice McMullen e lo accusa, facendolo confessare, di aver favorito Katie a causa delle pressioni ricevute da Ridge.

Brooke makes a crafty move to get Judge McMullen to tell the truth about Ridge's involvement in Katie and Bill's custody case. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/0gwUlMfUb8 #BoldandBeautiful pic.twitter.com/ZmKqnaxPYF — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) October 8, 2018

Bill, mettendo da parte l’astio che prova da sempre per Ridge, gli chiede un favore: parlare con Katie e Thorne per convincerli a rinunciare alla custodia esclusiva di Will.

Successivamente, Spencer riceve una visita a sorpresa dal bambino, che pare sia pronto a perdonare il padre per averlo trascurato.

RT if you got emotional from @don_diamont’s amazing performance in these scenes. 😢 #BoldandBeautiful pic.twitter.com/hPzB9tP753 — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) October 2, 2018

L’appuntamento con Beautiful è ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 alle 13.40 circa. Non mancate!