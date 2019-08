Beautiful anticipazioni 26-30 agosto: Ridge corrompe il giudice

Dopo la lunga pausa estiva torna sul piccolo schermo Beautiful. Le anticipazioni delle puntata che vedremo su Canale 5 dal 26 al 30 agosto dicono che la famiglia Spencer sarà nuovamente nel mirino del caos. Arriverà il giorno dell’udienza e i nostri protagonisti saranno chiamati a deporre in favore di Katie o Bill.

I genitori di Will, infatti, si ritroveranno a lottare per ottenere la custodia del bambino. Chi avrà la meglio? Purtroppo la sentenza del giudice non sarà clemente con uno dei due genitori. Intanto, alla Forrester Creations fervono i preparativi per la sfilata e ad occuparsene saranno Hope e Steffy.

Anticipazioni Beautiful, puntate in onda fino al 30 agosto 2019

Dopo essersi sposati per riuscire ad ottenere la custodia esclusiva del piccolo Will, l’avvocato Carter inserirà tra gli atti l’attestato nuziale di Katie e Thorne. Bill non smetterà di lottare ed arriverà anche al punto di giocare sporco. Peccato che Ridge pugnalerà il suo rivale alle spalle e corromperà il giudice. Il giorno dell’udienza, per valutare a chi affidare il bambino, saranno chiamati a testimoniare i due neo-sposi ed anche Ridge, Liam e altri ancora. Ognuno di loro, però, racconterà una versione differente della storia.

Beautiful: Arriva l’ardua sentenza

Thorne e Katie non ometteranno di dire che il magnate in passato aveva trascurato suo figlio Will per conquistare a tutti i costi Steffy, arrivando addirittura a rovinare il matrimonio con Liam. Brooke si dirà contraria al processo mentre Wyatt e Liam difenderanno il loro papà. Peccato però che verranno a galla tutti gli intrighi scandalistici dello Spencer e la sua immagine ne uscirà piuttosto rovinata. Alla fine dell’udienza, il giudice emetterà l’ardua sentenza e deciderà di affidare il bambino a sua madre Katie!

Alla luce di tutto ciò, Steffy e Hope lavoreranno insieme per decidere quale modelle scegliere per le sfilate. Visioneranno i vari provini e valuteranno con cura tutti i dettagli, riusciranno a prendere le giuste decisioni?