Beautiful torna in onda dopo la pausa estiva e l’intera puntata di oggi, lunedì 26 agosto 2019, è dedicata all’udienza per l’affidamento di Will. Udienza che, però, ha portato a risvolti inattesi, con Steffy e Hope lasciatesi andare a confidenze e riflessioni impreviste. Questo, infatti, il riassunto dell’odierna trama della soap, da ripercorrere in streaming on demand in questo nuovo video Mediaset. L’episodio trasmesso in tv questo lunedì pomeriggio è il numero 253 della 28esima stagione.