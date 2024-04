Beatrice Luzzi ha deciso di fare una sorpresa ad Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello italiano ora impegnata nella versione albanese del reality. L’attrice, che per molti è la vincitrice morale del programma, ha raccontato alla giovane di essere arrivata seconda. Vediamo insieme cosa si sono dette le due donne.

Beatrice Luzzi incontra Heidi Baci al Grande Fratello albanese

L’affetto per Beatrice Luzzi scavalca i confini italiani. L’attrice, conosciuta per il ruolo della cattiva Eva Bonelli nella soap ‘Vivere’, è stata la protagonista della puntata andata in onda sabato 20 aprile 2024 del Big Brother Vip albanese. Come concorrente del reality vi è infatti Heidi Baci, che ha convissuto con la Luzzi per alcune settimane al Gf italiano per poi abbandonarlo.

Beatrice Luzzi si è presentata con un completo bianco, stesso colore scelto da Heidi per la puntata del reality condotto da Ledion Liço su Top Channel. Le due donne avevano stretto amicizia nella casa del Gf e spesso si trovavano d’accordo sui comportamenti avuti in casa da Massimiliano Varrese. Heidi al Big brother albanese ha anche trovato l’amore: nella puntata del 29 marzo si è infatti celebrato in diretta il suo ‘matrimonio’ con il musicista Romeo Veshaj.

Ma a stupire è stata l’accoglienza calorosa che il pubblico ha avuto per Beatrice Luzzi che ha confidato anche il suo futuro professionale. Nelle ultime settimane è stata vista nella sede Endemol in compagnia di Alfonso Signorini, forse per un progetto che li vede coinvolti entrambi:

“Io opinionista al Grande Fratello? Mi piacerebbe. Devo dire però che nessuno mi ha fatto ancora nessuna offerta di questo genere. Sicuramente sarebbe nelle mie corde ma per il momento mi godo il presente”.

E ancora la Luzzi ha recitato una poesia scritta dalla Baci con sottofondo musicale dei violini: “Siamo vestite tutte e due di bianco, siamo in Paradiso? Che bella poesia, sei la poetessa più sexy che io conosca“.

L’augurio dell’attrice ad Heidi

L’attrice si è anche complimentata con Heidi Baci per il suo percorso al Grande Fratello albanese augurandole la vittoria.

“Lo so che è dura. Non mollare, piccola. Puoi farcela, non cascare a tutte le loro urla, rispondi come sai fare tu, con ironia e con il sorriso stupendo che hai. Hai un intuito fine, vai avanti perché puoi vincere”.