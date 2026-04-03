Be my sunshine è il nuovo serial drammatico turco disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity che ha subito conquistato il cuore di tantissimi fans. Segue la formula già sperimentata per altre dizi turche della piattaforma, ovvero quella che vede un nuovo episodio in streaming ogni giorno, reso disponibile allo scoccare della mezzanotte. Cosa ci attende nelle puntate che verranno rese disponibili dal 6 al 10 aprile? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Be my sunshine: salta il fidanzamento tra Eylül e Adar

Nel corso delle puntate settimanali assisteremo a un evento imprevisto: il fidanzamento tra Eylül e Adar salta dopo un litigio!

Haziran e Poyraz si trovano in disaccordo su cosa fare, e mentre l’hotel apre finalmente le porte, Biricik è confusa riguardo ad Alper. Riusciranno a salvare la festa?

Alla vigilia dell’inaugurazione dell’albergo, la festa di Eylül e Adar si trasforma in una vera e propria prova. Hakan minaccia di svelare un segreto di Haziran, mentre Zeynep decide di vendere la casa e Idil cerca di impedire l’apertura della struttura.

Be my sunshine, spoiler della serie tv turca

Idil minaccia Nehir, sperando di dissuaderlo dal favorire Haziran e Poyraz.

Nel frattempo i due si lanciano una sfida: trascorrere la notte in una baia isolata, senza tecnologia, con in palio un segreto. Poyraz convince Haziran ad accettare un lavoro altrove, e lei scopre che è stata Biricik a chiamarla.

Tra minacce di ispezioni, camerieri licenziati e un finto video “greco”, l’inaugurazione può finalmente avere luogo.

La partenza di Haziran nelle prossime puntate Be my sunshine

Per Haziran arriva il momento di lasciare l’isola. La ragazza si accinge a ripartire per Istanbul, ma Poyraz corre al molo per fermarla.

Il ragazzo finge di essere corso lì esclusivamente per un motivo di lavoro, lei sembra stare al gioco e ricambia la sua bugia, affermando di essere disposta a rimanere, ma solo per il bene dell’hotel.

I due rimangono quindi uniti, anche se entrambi grazie a una piccola “non verità” e la storia continua. Siete pronti a scoprire con noi i nuovi dettagli di questa avvincente soap opera turca firmata Mediaset Infinity? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news.