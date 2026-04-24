Be my sunshine (titolo originale Ada Masalı) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 27 aprile al 1° maggio? Scopriamolo insieme.

Be my sunshine, trame al 1° maggio

Zeynep si reca a casa di Aliye e tra i due scoppia una forte litigata. Nel corso della discussione l’ospita strappa una pianta a cui l’anziana signora era molto affezionata. Si trattava di un dono che Zeynep e Selma – amica del cuore della ragazza – avevano fatto alla madre.

Il clima resta teso anche tra Haziran e Poyraz, e per tetare di farli riappacificare Biricick decide di organizzare una festa a casa sua. Quando Poyraz scopre che Hakan è ancora sull’isola, si reca al molo. L’uomo è furioso, i due litigano e Poyraz getta in mare Hakan.

Un’informazione dal duplice effetto nelle prossime puntate Be my sunshine

Latif intende fare di tutto per riallacciare i rapporti con sua figlia. Proprio grazie a un’informazione che quest’ultima le fornisce, risce nel suo intento. Se da un lato l’informazione si rivela preziosa per Latif, dall’altro rappresenta un ottimo escamotage per un altro scopo.

Idil la utilizza infatti per mettere i bastoni tra le ruote ad Haziran.

Be my sunshine: cos’altro accade nella dizi turca?

Hakan viene arrestato. Intanto Gorkem scopre che Poyraz e Haziran sono in ospedale, e che Aliye e Zeynep sono tornate a scontrarsi nelle corsie della clinica.

Le ostilità tra Haziran e Idil non accennano a diminuire: le due sono in conflitto per conquistare un posto speciale nel cuore di Poyraz. Tuttavia, c’è qualcosa che le accomuna: entrambe vogliono riuscire a impedire il matrimonio tra i loro genitori.

La scorsa settimana abbiamo visto Haziran svelare a Poyraz la verità, e cercare di spiegargli le sue ragioni. Ma abbiamo anche assistito alle “promessa” del ragazzo, che – troppo furioso per darle ascolto – aveva dichiarato di fare il possibile per allontanrla dall’isola. Alla luce delle nuove trame appare evidente che la giovane donna non ha alcuna intenzione di lasciare quel pezzo di terra in mezzo al mare. Cosa accadrà adesso? Per scoprire qualcosa di più dovremmo attendere qualche altro giorno, quando gli spoiler turchi ci forniranno altre news su questa avvincente dizi turca firmata Mediaset Infinity.