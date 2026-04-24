Il serial drammatico turco La forza di una donna (Kadın) si prepara a regalarci nuove emozioni nel corso della prossima settimana. Gli episodi in onda dal 25 aprile al 1° maggio 2026 nel daytime di Canale 5 vedranno Sirin al centro dei riflettori, con una dichiarazione che lascerà Arif incredulo. La giovane si troverà ad affrontare un ladro e in quell’occasione si lascerà sfuggire qualcosa, ignara del fatto che Arif sia sulla porta. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame settimanali La forza di una donna: Sirin affronta un ladro

A casa di Bahar fervono i preparativi per il Capodanno, mentre Sirin si trova sola nel suo appartamento quando si trova a dover fare i conti con un ladro che si è introdotto nell’immobile.

Arif sale le scale e si reca da lei, con l’intento di invitarla a trascorrere la serata con tutti loro. Davanti agli occhi dell’uomo appare una scena del tutto inattesa: Arif vede il ladro minacciare Sirin, e la giovane donna reagire facendo una rivelazione sconvolgente. La donna non esita a cercare di intimidre il malvivente dicendogli “Ho già ucciso una volta“. Subito dopo Arif sente uno sparo e vede il ladro che – seppur ferito – riesce a fuggire.

Bahar ed Enver corrono di sopra, richiamati dal rumore dello sparo. Padre e figlia temono il peggio, ma possono tirare un sospiro di sollievo vedendo che sia Sirin che Arif stanno bene. Tutti sono profondamente scossi da quanto accaduto, ma provano a far proseguire la serata come da programma. I bambini – impauriti – chiedono ad Arif di restare per la notte.

Anticipazioni prossime puntate La forza di una donna

Il mattino successivo Bahar confessa ad Arif che non sopporterebbe l’idea di perderlo, e insiste perché lui riprenda l’università. L’uomo – per il momento – decide di tacere su quanto ha sentito la sera precedente a casa di Sirin.

Arriva poi lo scambio dei regali, e Ceyda è davvero sorpresa nel vedere il dono di Raif: un anello di fidanzamento. Dopo averci pensato un po’, la donna decide di restituirglielo, perché non si sente degna di lui a causa del suo passato. Fazilet intanto cerca di capire se il figlio prova davvero qualcosa nei confronti della donna.

Enver – venduta la casa – riesce a saldare il suo debito con Arif.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Arif decide di confidarsi con Ceyda, e le racconta di aver udito Sirin dire al ladro che – dopo aver ucciso il marito di sua sorella – non avrebbe esitato un secondo a sparare anche contro di lui. Ceyda inizia così a sospettare che Sirin possa avere avuto un ruolo determinante nella morte di Sarp in ospedale.

I due decidono però di tenere Bahar all’oscuro, almeno per il momento. La donna intanto è impegnata a nella stesura del suo memoriale con Fazilet. Raif – sempre più attratto da Ceyda – vuole scoprire tutto sulla sua situazione sentimentale e si confida con Bahar.