Grande fermento ed attesa per il consueto appuntamento del Concerto del Primo Maggio 2026 di Roma conosciuto anche come il Concertone! Scopriamo insieme i conduttori, il tema di questa edizione e tutti i cantanti ed ospiti che si alterneranno sul palcoscenico!

Concerto Primo maggio 2026 a Roma: conduttori

L’evento del Concerto del 1 Maggio 2026 torna a Roma dalla magica cornice della Piazza San Giovanni in Laterano con un’edizione che si preannuncia come sempre imperdibile. Il Concertone, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany, quest’anno ha come tema il «LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale». Il concerto, come ogni anno, sarà trasmesso il 1 maggio 2026, giornata dei lavoratori, in diretta dalle ore 15:00 su Rai3, in contemporanea in streaming su RaiPlay e sulle frequenza di Rai Radio 2, radio ufficiale del concertone che lo seguirà anche dietro le quinte con interviste e contenuti extra.

Una lunga maratona musicale che durerà fino alla sera con la partecipazione di grandi nomi della scena musicale italiane. Il focus di quest’edizione è “Il domani è ancora nostro” e sul palcoscenico allestito in Piazza San Giovanni in Laterano si alternerà un cast di cantanti variegato e trasversale per dar voce ai diritti e ad un futuro ricco di nuove possibilità.

Concerto Primo Maggio 2026, cantanti ed artisti protagonisti

Il cast del Concertone Primo Maggio 2026 è ancora in fase di definizione, ma al momento sono stati annunciati già diversi cantanti ed artisti.

Di seguito gli artisti annunciati (in ordine alfabetico): Angelica Bove, Bambole di pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta. E ancora: Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri. Non solo sul palcoscenico anche: Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale e Sissi. Da segnalare anche il ritorno dei Litfiba nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Infine alla lista dei cantanti si aggiungono anche le 3 vincitrici del contest dedicato ai progetti emergenti 1mnext: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.

L’appuntamento con il Concerto Primo Maggio è su Rai3.