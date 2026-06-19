Be my sunshine (titolo originale Ada Masalı) è il serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì alla domenica – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 20 al 26 giugno? Scopriamolo insieme.

Be my sunshine, trame al 26 giugno: anticipazioni

I nuovi episodi inediti ci mostrano un fatto inquietante: gli assistenti sociali vogliono toglere la bambina ad Hanife. Lei, per impedire di essere separata dalla piccola, intende lasciare l’isola. Sadik cerca di scoraggiare sua sorella Suzan a trasferirsi a casa sua: sapendo che la ragazza è allergica ai gatti, lui decide di prenderne un gran numero. Ma lei non dsiste.

La decisione di Zeynep nelle prossime puntate Be my sunshine

Anche Zeynep custodisce un segreto importante legato alla sua salute. Nel corso delle prossime puntate la giovane – che è convinta di poterlo tenere per sé – si trova a dover fare una scelta importante.

Durante una cena nella casa che condivide con Fatih – alla uale partecipano anche Poyraz e Haziran – la giovane si lamenta del fatto che, sebbene solo loro quattro siano a conoscenza della sua malattia, la notizia si sta diffondendo in fretta.

Be my sunshine, anticipazioni al 26 giugno

Haziran organizza una festa di compleanno per Poyraz. Nel frattempo Okan e Nehir decidono di mettere in pratica un rituale antico. I due finiscono per avvicinarsi, e il giornalista appare incuriosito dall’intelligenza della ragazza e la invita ad accompagnarlo in un giro sull’isola. Suzan intanto, cerca di fare di tutto per tenerli lontani.

Selma incontra Hasan sull’isola. Il giornalista appare molto turbato e decide di mentire, dicendo che si trova lì per un servizio e che ripartirà dopo due giorni.

Be my sunshine: cos’altro accade nella dizi turca?

Nehir affronta sua madre e Fatih, e rivela loro che non intende andare in Inghilterra, ma ha intenzione di trasferirsi a studiare a Singapore. Nel frattempo la presenza di Suzan rischia di diventare troppo ingombrante per Sadik, e i problemi di famiglia – anziché iniziare a risolversi, sembrano destinati ad aumentare.