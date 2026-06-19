Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 20 al 26 giugno l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo il doppio inganno di Şahika ai danni di Ender e Kaya: la dark lady inscena un doppio tradimento. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 20 al 26 giugno

Tra Şahika ed Ender i rapporti non sono mai stati distesi: la dark lady non riesce proprio a sopportare la cognata e non perde occasione per rovinare il matrimonio tra la Celebi e suo fratello Kaya. Quello che arriva a orchestrare nei prossimi episodi tuttavia, va oltre la più fervida immaginazione.

Con l’aiuto di Fatima e del signor Haluk Şahika riesce a somministrare delle gocce di sonnifero a Ender, per poi inscenare una situazione ambigua che porti suo fratello a pensare che la moglie lo abbia tradito.

Il piano della donna riesce, e Kaya – deluso e amareggiato – si allontana dalla consorte e la blocca al telefono. Ender ignara di quanto accaduto, e tenta invano di contattare il marito. La donna si reca poi nell’hotel dove lui alloggia, e qui si trova al centro della seconda parte del piano orchestrato da Şahika. Nella stanza del marito Ender trova infatti una donna (pagata per inscenare il tradimento di Kaya) e cede alla disperazione.

Forbidden fruit, spoiler settimanali

Ender e Kaya sono entrambi convinti che l’altro li abbia traditi, e l’unica soluzione sembra il divorzio. Pochi giorni dopo i due si ritrovano in tribunale per formalizzare la loro separazione.

Subito dopo l’udienza, Celebi si sfoga con Yildiz e le confessa che il suo matrimonio è ormai finito. Yilmaz vorrebbe fare qualcosa per favorire la riconciliazione tra l’amica e il marito, ma lei le chiede di non intervenire.Il suo invito cade nel vuoto: Yildiz le fa credere di andare a fare shopping, ma in realtà si reca da Kaya per parlare con lui. Quando Ender lo scopre si sente doppiamente tradita.

Anche Kaya ha il morale a terra, e per cercare di sollevarlo un po’, sua sorella pensa di organizzare una festa a sorpresa proprio nel giorno del divorzio. Ender scopre cosa sta facendo la cognata, e inizia a pensare che abbia avuto un ruolo determinante in quanto accaduto.

Trame Forbidden fruit al 26 giugno

Zehra riesce a realizzare il suo sogno di aprire un asilo nido con l’aiuto di Aysel e Asuman. Ma il giorno dell’inaugurazione, a causa della gran confusione Hlitcan scompare. Fortunatamente il bambino viene ritrovato sano e salvo, anche se Yildiz e Halit non possono fare a meno di rimproverarla per il suo comportamento “leggero”,

Dopo il divorzio del genitori, Yigit decide di rinviare il suo matrimonio con Lila, lasciandola profondamente delusa. La ragazza parla con Yildiz e decide di fare una sorpresa al fidanzato acquistando due biglietti per Parigi e proponendogli di sposarsi là, lontano da tutti.

Nel frattempo viene definita la questione legale di Yildiz: Kaya la informa che il tribunale ha emesso il verdetto, e lei dovrà pagare cinque milioni.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Yildiz è sempre più convinta che – dietro quanto accaduto tra Ender e Kaya – vi sia lo zampino di Şahika. Decisa a smascherarla, la invita a cena, sperando che emerga qualche dettaglio che possa confermare i suoi sospetti. Ma la dark lady non si fa cogliere impreparata e – dopo aver intuito le mosse della donna – approfitta della cena per insinuare in Halit qualche dubbio sulla fedeltà della moglie.

Poco dopo Kerim mette in guardia la Yilmaz, dicendole di prestare molta attenzione agli investimenti gestiti da Mert. Lo stesso Kerim decide di interrompere ogni collaborazione con lui dopo aver concluso un ultimo affare.