Il 22 giugno al Circo Massimo di Roma andrà in scena “VITA! Il concerto”, un progetto che supera il concetto tradizionale di spettacolo musicale per diventare un vero esperimento culturale e sociale. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 e in Eurovisione, dopo essere stato presentato al Policlinico Gemelli davanti a esponenti del mondo scientifico, artistico e istituzionale. L’obiettivo è unire musica, ricerca e divulgazione per promuovere consapevolezza e salute. Il messaggio centrale è riassunto nello slogan internazionale “Believe in yourself, in a life full of health”, che invita a credere nelle proprie capacità e in uno stile di vita sano. Sul palco si alterneranno numerosi protagonisti della musica italiana e internazionale. Tra questi Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Biagio Antonacci ed Emma. Saranno presenti anche Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante, Annalisa e Il Volo. Ad accompagnarli ci sarà la Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal maestro Leonardo De Amicis. La serata vedrà inoltre la partecipazione dei Premi Nobel per la Medicina Thomas Südhof e Gregg Semenza. A condurre l’evento saranno Nek e Giorgia Cardinaletti.

“Vita! Il concerto”, intervista esclusiva a Giorgia Cardinaletti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Giorgia Cardinaletti. La conduttrice è apparsa sorridente e alla domanda dei giornalisti su alcune voci riguardanti un possibile matrimonio, ha preferito non rispondere direttamente. Invece di commentare l’indiscrezione, ha mantenuto un atteggiamento riservato limitandosi a sorridere. Il suo comportamento non ha confermato né smentito le speculazioni circolate nelle ultime ore. La Cardinaletti ha poi parlato dello spettacolo musicale che condurrà in coppia con Nek:

“È un’emozione, un onore e un grande privilegio far parte di questa squadra. Oggi inizia questa nuova avventura, “VITA! Il concerto”, un evento che vedrà sul palco numerosi artisti. Con me ci saranno Nek, Filippo, Raoul Bova e Lorella Cuccarini. L’obiettivo è raccontare in modo semplice e diretto cosa significhi vivere una vita sana. Oggi conosciamo i principi della longevità, cioè vivere a lungo, ma soprattutto vivere bene. Questo passa attraverso la prevenzione, una corretta alimentazione, l’attività fisica e la qualità delle relazioni umane. Per la prima volta parteciperanno anche due Premi Nobel per la Medicina, che hanno dedicato la loro ricerca a migliorare la qualità della vita delle persone. È davvero un’esperienza emozionante e un grande privilegio farne parte”.

Dopo il Festival di Sanremo, si rincorrono le indiscrezioni secondo cui Giorgia Cardinaletti potrebbe lasciare il TG1 per approdare a programmi di intrattenimento. Per il momento però ha frenato:

“Non sto pensando a cambiamenti, so bene qual è il mio ruolo al TG1. Questo concerto ha però un valore fortemente scientifico, perché dà spazio alla scienza e noi, come conduttori, cerchiamo di fare da tramite portando questi contenuti attraverso la musica, insieme ovviamente alla componente spettacolare. Ho seguito molto anche il periodo della pandemia e mi sento fortunata a poter parlare di un tema che mi sta a cuore, cioè la salute collegata alla musica. In questo senso mi trovo perfettamente a mio agio in questa dimensione, che rappresenta una sorta di equilibrio tra informazione e intrattenimento”.

Su una eventuale partecipazione a Ballando con le Stelle, la Cardinaletti ha dichiarato: “Non so ballare, almeno per ora. Guardo con grande ammirazione tutti i talenti che partecipano, persone straordinarie che spesso riescono a sorprendere anche quando non hanno una formazione specifica nella danza. A volte accade infatti che anche chi non è un ballerino riesca comunque a regalare esibizioni inaspettate e molto riuscite. Io, al momento, non me la sento di mettermi alla prova in questo ambito”.

A conclusione della chiacchierata, ha ricordato il suo esame di maturità: “Questa mattina, durante il TG1, c’è stata l’apertura delle tracce con il codice alfanumerico in diretta e, come ogni anno, è un momento che non voglio mai perdere. Mi provoca sempre un brivido, un’emozione forte e anche una certa ansia pensando ai ragazzi. L’ho ricordato anche in conferenza stampa, proprio mentre si parlava di “Vita”, perché dopo un esame così importante c’è qualcosa di meraviglioso: la vita che si apre davanti a loro. Io ricordo bene quella fase, fatta di paura e tensione, anche se avevo studiato molto e l’esame era andato bene. Ho comunque avuto anch’io i miei inciampi e le mie difficoltà. Per questo mi sento di dire ai ragazzi di viverlo pienamente, perché non si ripete più e, se potessi, tornerei anch’io a quell’istante”.