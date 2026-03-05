Una nuova soap opera turca sta per arrivare sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Be my sunshine – il cui titolo originale è Ada Masalı – è la serie TV Made in Turchia chiamata a prendere il posto di un’altra dizi molto amata. Segreti di famiglia sta infatti ormai per giungere a conclusione, e come sempre accade i vertici Mediaset hanno già pronto un altro serial che promette di avere tutti gli ingredienti per conquistare il pubblico italiano. Scopriamo insieme quancosa di più su Be my sunshine: trama, cast e quando sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset.

Be my sunshine, la nuova soap turca Mediaset

Potremmo definire la nuova dizi turca una romantic comedy. Ada Masalı è andata in onda in Turchia dal 15 giugno all’11 dicembre 2021, per un totale di 25 puntate da 120 minuti ciascuna trasmesse da Star TV.

Come sempre accade il “passaggio” dalla versione originale turca a quella italiana comporta una rimodulazione degli episodi, e nel nostro Paese il serial si allunga, prevedendo 75 episodi da 45 minuti circa ciascuno.

Trama Be my sunshine, di cosa parla la nuova serie turca?

La storyline prende il via con le vicende di Hazihan, una ragazza di città che adora vivere immersa nello stile di vita di Istanbul. Operaia e figlia di un noto stilista sempre senza soldi, la ragazza vede cambiare radicalmente la sua vita quando l’azienda in cui lavora le chiede di trasferirsi su un’isola esotica per una importante missione.

La giovane dovrà riuscire a trovare informazioni sufficienti a fare pressione su Poyraz e costringerlo a vendere le sue proprietà. L’azienda dove lavora Hazihan intende infatti costruire un resort in mezzo al Pacifico e proprio sui suoi terreni, ma il ragazzo – che ha appena contratto un prestito per gestire la sua attività – non è intenzionato a vendere.

Haziran porta avanti l’impegno preso con l’azienda, fino a quando si accorge che il suo compito rischia di danneggiare seriamente il ragazzo. Quando realizza cosa ha fatto cerca di aiutarlo. Da quel momento in poi assistiamo a una serie di fraintendimenti, battibecchi e situazioni talvolta comiche, fino a quando i due ragazzi non si renderanno conto che tra loro è scoccata la fatidica scintilla.

Be my sunshine, il cast

La nuova serie turca è diretta da Ali Bilgin e Özgür Sevimli, scritto da Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak, Emine Yıldırım, Dilek İyigün, Aksel Bonfil e dal team di design della società di produzione Ay Yapım.

Il successo nel Paese d’origine è dovuto anche alla partecipazione di un cast eccezionale, che vede attori molto amati dal pubblico. A dare il volto ai due protagonisti sono Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz. La protagonista femminile è già nota anche ai telespettatori italiani, grazie alla sua partecipazione in “The Protector” (Hakan: Muhafiz) andato in onda su Netflix dal 2018 al 2020.

Navruz invece rappresenta una novità assoluta per i telespettatori italiani, anche se la sua professionalità ha già permesso al giovane attore turco di raggiungere il successo nel Paese natale.

Tra gli altri perosnaggii della serie troviamo:

Selma Göknar Kahraman, interpretata da Nihan Büyükağaç

Görkem, interpretato da Bülent Çolak

Aliye Özgür, interpretata da Bedia Ener

Zeynep Göknar Sağlam, interpretata da İpek Tenolcay

Başkan Latif Sağlam, interpretato da İlkay Akdağlı

Alper Bulut, interpretato da Rami Narin

Biricik Atakan, interpretata da Özge Demirtel

Melisa Ayen Bulut, interpretata da Merve Nur Bengi

Sadık, interpretato da Fatih Yücebağ

Nehir Demirer, interpretata da Eylül Ersöz

Beyazıt, interpretato da Fatih Altun

Burak, interpretato da Mustafa Aran

Suzan, interpretata da Ümmü Putgül

Okan, interpretato da Hasan Say

Quando viene trasmesso in Italia e come vederlo?

Il serial drammatico turco farà il suo debutto nel nostro Paese il prossimo 25 marzo. A partire da questa data Mediaset renderà disponibile un episodio al giorno, dal luned’ al venerdì, con la stessa formula già seguita per altre dizi turche, come Segreti di famiglia.

Le nuove puntate, in prima visione assoluta in Italia, saranno disponibili per la visione on demand a partire dalla mezzanotte.