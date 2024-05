Grandi novità in vista della kermesse musicale più seguita dell’estate Battiti Live 2024. Tanti cambiamenti per la prossima edizione della manifestazione canora che vedrà alla conduzione un tridente niente male formato da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Altra novità di quest’anno, come già anticipato durante la presentazione dei palinsesti dall’Amministratore delegato del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi, l’evento musicale italiano approda per la prima volta su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo televisivo di Cologno Monzese.

Battiti Live 2024 con Ilary Blasi, Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, in onda su Italia 1, “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana, a luglio sbarca su Canale 5. Alla conduzione dell’edizione di Battiti Live 2024, per la prima volta, approda Ilary Blasi con Alvin, già suo compagno di avventure durante le edizioni dell’Isola dei Famosi presentate dalla conduttrice. Il cast non finisce qui: la kermesse vedrà anche la partecipazione di Rebecca Staffelli, reduce dal successo ottenuto al Grande Fratello. La regia della kermesse è affidata al regista Luigi Antonini. Come sempre, l’evento andrà in scena dalle più suggestive piazze della Puglia. “Radio Norba Cornetto Battiti Live” è pronto a offrire al pubblico presente e ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale.

La storia di Battiti Live

Radionorba Battiti Live, noto come Radionorba Cornetto Battiti Live per motivi di sponsorizzazione e più semplicemente Battiti Live, è un evento musicale italiano che si svolge durante la stagione estiva nelle piazze della Puglia, e alla quale partecipano numerosi artisti italiani e internazionali. L’evento, organizzato dal Gruppo Norba, va in onda in radio su Radionorba, in diretta televisiva su Telenorba e Radionorba TV e in differita televisiva su Italia 1 dal 2017 al 2023 e su Canale 5 dal 2024 con la conduzione di Alvin, Ilary Blasi e Rebecca Staffelli.