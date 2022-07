Tutto pronto per il secondo appuntamento di Battiti Live 2022, l’evento musicale dell’estate condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e trasmesso in prima serata su Italia 1. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, la scaletta e le anticipazioni della puntata in onda martedì 12 luglio 2022.

Battiti Live stasera: il secondo appuntamento su Italia 1

L’estate è nel segno di Battiti Live 2022, l’evento musicale che si svolge in diverse piazze della Puglia organizzato dal Gruppo Norba e trasmesso in differita televisiva su Italia 1. Dopo il grande successo della scorsa settimana, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci tornano al timone dello show musicale dell’estate che vede alternarsi sul palcoscenico un gran numero di artisti e cantanti. Dopo due anni di stop, causa pandemia, l’evento è tornato dal vivo nelle piazze di Bari, Gallipoli e Trani per regalare al pubblico una serata all’insegna della buona musica e del divertimento.

Oltre alla presenza di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, oramai coppia inossidabile, il backstage e i fuori onda sono affidati alla giovanissima Mariasole Pollio chiamata a raccogliere l’emozione degli artisti e del pubblico. Sul palcoscenico spazio alla musica italiana ed internazionale con la partecipazione di tantissimi cantanti che presenteranno il loro brano per l’estate. Curiosi di sapere quali saranno i cantanti protagonisti della puntata di martedì 12 luglio 2022?

Battiti Live 2022 in tv: gli ospiti della puntata del 12 luglio

La seconda puntata dei Battiti Live 2022, trasmessa martedì 12 luglio dalle 21.15 su Italia 1, vedrà alternarsi sul palcoscenico allestito a Gallipoli:

Sangiovanni

Mecna & Coco

Alessandra Amoroso

Pinguini Tattici Nucleari

Rhove

Achille Lauro

Baby K

Alex

Fred De Palma

Coez

Federico Rossi

Vegan Jones

Nika Paris

Room 9

Francesco Renga

Hal Quarter

Boro Boro

Gabry Ponte

Gli ospiti delle esibizioni on the road, invece, sono: Tommaso Paradiso da Manduria, e Albe direttamente da Vieste.

Dove vedere la prima puntata di Battiti Live 2022 stasera

La nuova edizione di Battiti Live 2022 va in onda ogni martedì alle ore 21.15 su Italia 1. I cinque appuntamenti sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Play.