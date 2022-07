Parte stasera, martedì 5 luglio, con la messa in onda della prima puntata, la nuova stagione di Battiti Live 2022. Lo show in onda su Italia 1 tocca le più belle località della Puglia con protagonista la musica italiana contemporanea. Andiamo a vedere insieme il cast di artisti che si esibiranno stasera. Scopriamo anche qualcosa in più in merito ai conduttori, alle tappe del tour e dove vedere le serate in tv e in streaming.

Battiti Live 2022, la scaletta della puntata di stasera, 5 luglio: ospiti e cantanti sul palco

Battiti Live 2022 parte questa sera su Italia 1 con la sua formula originale. Dopo due edizioni che, causa pandemia da Covid-19, sono andate in onda dal Castello Aragonese di Otranto, il programma torna con il consueto tour nelle più affascinanti località della Puglia. Si va da Bari a Trani fino alla splendida Gallipoli. Durante le serate alcuni artisti si esibiranno in collegamento da altre città della regione, tra quelle confermate ci sono Otranto e Manduria.

Le prime due date si sono tenute a Bari il 17 e il 18 giugno; a Gallipoli i concerti di sabato 2 e domenica 3 luglio; a Trani avrà luogo invece la serata finale, prevista per domenica 10 luglio. I concerti sono trasmessi a partire da questa sera, martedì 5 luglio 2022 su Italia 1. Il programma viene trasmesso in tv in differita, mentre la diretta è invece trasmessa dalle emittenti locali Radio Norba e Tele Norba: il titolo originale dell’evento è “Radio Norba Cornetto Battiti Live”.

Battiti live 2022: i conduttori

Alla conduzione troviamo nuovamente la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Ai due conduttori si aggiunge Mariasole Pollio, con il compito di raccogliere le impressioni e le emozioni del pubblico presente nelle piazze.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono nella prima puntata: la scaletta

Sono più di 80 gli artisti che si esibiranno nel corso delle cinque serate di Battiti Live 2022. Durante il primo appuntamento di questa sera, troviamo sul palco:

Fedez

Tananai

Mara Sattei

Aka 7even

Francesco Gabbani

Gabry Ponte

Luigi Strangis

Pinguini Tattici Nucleari

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Fred De Palma

Baby K

Coez

The Kolors

Boro Boro

Mr Rain

Alfa

Matteo Romano

In più, si esibiscono on the road Marco Mengoni (da Conversano) e La Rappresentante di Lista (da Ceglie Messapica). La scaletta di questa sera prevede l’interpretazione di 2/3 brani per ogni artista, tra le ultime uscite e le hit più famose del loro repertorio musicale. Ascolteremo dunque “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei, inclusi pezzi solisti dei tre artisti. Tra gli altri pezzi, “Volevamo solo essere felici” di Francesco Gabbani, “Tienimi stanotte” di Luigi Strangis, “Occhi rossi” (Coez), Tropicana di Annalisa e i Boomdabash, “Caramello” di Elettra Lamborghini e Rocco Hunt.

Dove vedere la prima puntata di Battiti Live 2022 stasera

La nuova edizione di Battiti Live 2022 va in onda ogni martedì alle ore 21.15 su Italia 1, a partire da questa sera martedì 5 luglio. I cinque appuntamenti sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Play.