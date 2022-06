“Battiti Live 2022”: cast, conduttori, cantanti e quando in tv

Torna su Italia1 il festival della musica estivo, “Battiti Live 2022”, al cui timone troveremo per il sesto anno consecutivo Elisabetta Gregoraci affiancata da Alan Palmieri con la partecipazione di Mariasole Pollio. Scopriamo le date dell’evento musicale e la messa in onda in tv in streaming.

Battiti Live 2022, la prima puntata da Bari: ecco quando in tv

Battiti Live 2022 è sicuramente uno degli appuntamenti tv più amati ormai da moltissimi anni. È un evento realizzato da Radio Norba e la location è sempre la splendida e assolata Puglia. Cornetto Battiti Live torna in scena per la ventesima edizione nelle bellissime location delle città di Bari, Gallipoli e Trani che ospiteranno le 5 puntate del programma.

Battiti Live è composto da 5 puntate: alcune sono già state registrate ma noi le vedremo a partire da martedì 5 luglio 2022 in prima serata su Italia1. Alcune puntate sono già state registrate a dal 17 giugno 2022. Nel dettaglio:

venerdì 17 giugno 2022 a Bari la prima puntata

sabato 18 giugno 2022 a Bari la seconda puntata

sabato 2 luglio a Gallipoli la terza puntata

domenica 3 luglio a Gallipoli la quarta puntata

domenica 10 luglio 2022 a Trani la quinta puntata

Battiti Live 2022: ecco tutti i cantanti della prima puntata

Martedì 5 luglio su Italia 1 andrà in onda la prima puntata di Battiti Live nella quale vedremo i seguenti artisti (non in ordine di uscita):

Fedez,

Mara Sattei,

Tananai,

Il Volo,

The Kolors,

Francesco Gabbani,

Luigi Strangis,

Coez,

Rocco Hunt,

Elettra Lamporghini,

Matteo Romano,

Baby K,

Fred De Palma,

Boro Boro,

Aka 7even,

Boomdabash,

Annalisa,

Mr Rain,

Alfa,

Gabry Ponte,

Noemi (da Cisternino),

La Rappresentante di Lista (da Ceglie Messapica).

Battiti Live 2022: il ritorno del pubblico nel festival della musica estivo

L’evento musicale vede il ritorno del pubblico nelle piazze. Come ricorderete gli anni passati, a causa della pandemia il pubblico non era presente. Ora invece le piazze sono gremite perchè lo stato di emergenza per il covid è finito da un pezzo.

Il cast completo di Battiti Live 2022: tutti gli artisti che vedremo

Battiti Live 2022 vedrà esibirsi numerosi artisti con l’esattezza 80. Di seguito i nomi di tutti i cantanti che vedremo:

Marco Mengoni,

Tommaso Paradiso,

Achille Lauro,

Elodie,

Fedez,

Tananai,

Mara Sattei,

Irama,

Il Volo,

Alessandra Amoroso,

Bob Sinclar,

Boomdabash,

Annalisa,

Fred De Palma,

Rkomi,

Coez,

Madame,

Pinguini Tattici Nucleari,

Francesco Gabbani,

Sangiovanni,

Raf,

Malika Ayane,

Luigi Strangis,

Alex,

Albe,

LDA,

Sissi,

Giordana Angi,

Francesco Renga,

Aka 7even,

Big Boy,

Noemi,

Carl Brave,

Max Gazzè,

Rocco Hunt,

Elettra Lamborghini,

Lola Indigo,

Ana Mena,

La Rappresentante di Lista,

Fabrizio Moro,

Baby K,

Dargen D’Amico,

Vegas Jones,

Room 9,

Nika Paris,

Gabry Ponte,

Alvaro Soler,

Topic,

Federico Rossi,

Follya,

Mr. Rain,

Alfa,

Matteo Romano,

Cristiano Malgioglio,

Bianca Atzei,

Hansel Delgado,

Le Vibrazioni,

Rhove,

Anna,

Lazza,

Andrea Damante,

Aiello,

The Kolors,

Kayma,

Deddy,

Caffelatte,

Tancredi,

Rettore,

Emis Killa,

Eiffel 65,

Dolcenera,

Michele Bravi,

Luchè,

Cedraux,

Shade,

M¥ss Keta,

Riki,

Shiva,

Erwin,

Gemelli DiVersi,

Berna,

Boro Boro,

Hal Quartièr,

Dani Faiv,

Mecna & Coco, Darin.

Appuntamento quindi con la prima puntata di Battiti Live martedì 5 luglio in prima serata su Italia 1.