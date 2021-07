Battiti Live 2021, prende il via stasera 13 luglio in prima serata su Italia 1. Ecco i cantanti e la scaletta della prima puntata del 13 luglio 2021, ricordandovi che questa puntata è stata registrata lo scorso 25 giugno.

Battiti Live, i cantanti di stasera: scaletta della prima puntata

Moltissima attesa per la prima puntata di Battiti Live 2021 di Radionorba, lo show musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che sarà trasmesso in prima serata su Italia 1 stasera, martedì 13 luglio. La puntata è stata registrata lo scorso 25 giugno ma noi la vedremo stasera su Italia 1.

La location scelta per l’evento come vi abbiamo già detto in altri articoli è Il Castello Aragonese di Otranto, che sarà per così dire, la sede fissa. Poi in collegamento ci saranno altre 15 città pugliesi.

Ma chi sono gli artisti che saliranno sul palco di Battiti Live 2021 questa sera, martedì 13 luglio? Scopriamolo assieme(non è l’ordine di esibizione):

Fedez e Orietta Berti,

Takagi e Ketra con Giusy Ferreri,

Francesca Michielin,

Nek,

Capo Plaza,

Mara Sattei,

Coma Cose,

Irama,

Annalisa e Federico Rossi,

Deddy,

Sangiovanni,

Gazzelle,

Dotan,

Shade,

Boomdabash con Baby K,

Master KG,

Arianna,

Andrea Damante.

Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante.

15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar Mariasole Pollio.

Battiti Live, alla conduzione nuovamente Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

Anche quest’anno, lo show musicale interamente a cura dell’emittente Radionorba, ci terrà compagnia per ben 5 serate. La prima, stasera 13 luglio in prima serata su Italia 1. Alla conduzione sempre la strepitosa Elisabetta Gregoraci e il simpaticissimo Alan Palmieri, e la giovane Mariasole Pollio, con aneddoti direttamente dal backstage.

Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Ricordiano nuovamente, gli artisti che si esibiranno nella prima puntata: Fedez e Orietta Berti, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Nek, Capo Plaza, Mara Sattei, Coma Cose, Irama, Annalisa e Federico Rossi, Deddy, Sangiovanni, Gazzelle, Dotan, Shade, Boomdabashcon Baby K, Master KG, Arianna e Andrea Damante.

Protagonisti delle esibizioni “on the road” saranno, invece, Colapesce e Dimartino, da Polignano a Mare; Noemidal Minareto di Selva a Fasano e Alessandra Amoroso da Lecce. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Appuntamento dunque con la prima puntata di Battiti Live 2021, stasera 13 luglio in prima serata su Italia 1.