Battiti Live 2021: la scaletta della puntata del 20 luglio, i cantanti sul palco

Stasera – martedì 20 luglio – torna l’appuntamento con Battiti Live 2021 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Sempre su Italia 1, la rete giovane del Biscione si scatena la musica di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Ma chi sono gli artisti che saliranno sul palco questa sera? Scopriamolo assieme.

Battiti Live 2021: gli artisti della seconda puntata che saliranno sul palco, la scaletta

Martedì 20 luglio in prima serata su Italia 1, seconda puntata di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Questa sera gli artisti che saliranno sul prestigioso palco sono:

J-Ax e Jake La Furia;

Alessandra Amoroso;

Aka7even;

Fred De Palma;

i Sottotono;

Gigi D’Alessio;

Ermal Meta;

Gaia;

Tancredi;

La Rappresentante di Lista;

Gio Evan;

Boro Boro con Cara;

Jasmine;

Dotan;

Shade;

i Boomdabash e Baby K;

Irama;

Francesca Michielin;

Annalisa e Federico Rossi;

Fedez e Orietta Berti.

Non è detto che questo sia l’ordine di uscita dei cantanti ma in questa seconda puntata sono loro gli ospiti che si avvicenderanno sul palco per la 19esima edizione dell’evento musicale dell’estate nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto che ospiterà il palco di Radio Norba, come l’anno precedente.

Tuttavia, la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite:

Polignano a Mare

Vieste

Barletta

Grottaglie

Santa Maria di Leuca

Martina Franca

Gallipoli

Gravina in Puglia

Fasano

Giovinazzo

Taranto

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar Mariasole Pollio.

Battiti Live 2021: gli artisti che delle esibizioni “On the road”

Ma oltre agli artisti elencati sopra, ospiti della seconda puntata, protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Malika Ayane, da Martina Franca; i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da Vieste.

La regia è affidata a Luigi Antonini.