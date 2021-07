Sono in corso le registrazioni di Battiti live, il format tv più atteso dell’estate 2021, e in occasione dell’ultima puntata Aka7even si è esibito in un tributo inaspettato per una promessa mantenuta. L’occasione è il ricordo sul palco di Michele Merlo in arte Mike Bird, anche lui come il campano un ex allievo di Amici, venuto a mancare di recente.

Aka7even e il tributo per Mike Bird post-Amici

In rete sono emerse in queste ore alcune immagini della nuova puntata di Battiti live, registratasi il 1° luglio 2021. In occasione dell’appuntamento tv il cantante reduce da Amici 20, Aka7even, ha commosso tutti esibendosi sulle note della ballad emotiva Mi manchi, dedicata stavolta a Michele Merlo aka Mike Bird.

Di recente sui social Aka7even aveva riportato alcune righe commemorative per l’ex Amici 16 -scomparso a 28 anni lo scorso 6 giugno 2021. Questo, dicendosi ispirato dal suo esempio nell’intento di continuare a fare musica.

In occasione del tributo a Battiti live, Aka ha quindi mantenuto la sua promessa, quella di ricordare l’esempio di Michele sul palco della grande musica dal vivo: “Questo pezzo lo dedico ad un ragazzo che purtroppo non c’è più, Michele Merlo”. Un gesto che ora emoziona molti utenti, tra cui in particolare la madre di Merlo. La donna ha infatti tenuto a ringraziare via social Aka7even per il tributo registrato in tv, con tanto di emoticon a forma di cuori rossi. Il consenso della donna giunge in rete, a margine delle immagini del tributo condivise da una delle pagine social che hanno trattato la notizia del momento.

I funerali di Mike Bird

Lo scorso giugno 2021, si tenevano gli attesi funerali di Mike Bird. Merlo è scomparso in seguito ad un’emorragia cerebrale innescata da una leucemia fulminante e il 18 giugno si celebrevano i suoi funerali allo stadio comunale “Toni Zen” di Rosà (in provincia di Vicenza, ndr), alle ore 17.

La tribuna, che ospitava per le regole Covid-19 almeno 200 persone a distanza debita tra loro, era piena per l’ultimo saluto a Michele Merlo, il cantante morto il 6 giugno. Sono all’incirca un migliaio le persone accorse ai funerali.

Molte delle quali non hanno potuto avere accesso allo stadio e hanno seguito la messa attraverso gli altoparlanti collocati nei piazzali all’esterno. Tra i presenti allo stadio, spiccano l’ex ministro degli interni nonché leader della Lega, Matteo Salvini, presente in compagnia della compagna, Francesca Verdini, e il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.