Michele Merlo continua a tenere banco nel mondo dell’informazione, in seguito alla sua scomparsa avvenuta all’età di 28 anni. L’ex Amici 16 ha lasciato un vuoto nella sua famiglia e nei fan e ora il padre del giovane si lascia andare ad un libero sfogo nel giorno in cui si tengono i funerali del figlio. Nello sfogo il genitore fa sapere che il parroco locale di Vicenza si sia rifiutato di tenere le esequie del giovane per un motivo semplice. Tutto questo vi svisceriamo nel nostro articolo.

Amici 16, Michele Merlo e i suoi funerali: lo sfogo

Nel giorno dell’ultimo addio a Michele Merlo di Amici 16, sulla cui morte è stato aperto un fascicolo per l’ipotesi di omicidio colposo, il padre dell’artista comunica a mezzo stampa il suo dispiacere per la scelta del parroco locale di non svolgere i funerali.

Questo perché -a detta del genitore- il parroco avrebbe ritenuto inopportuno tenere le esequie in presenza dei fedeli per questioni legate alla pandemia di Coronavirus e la sicurezza. Tuttavia la famiglia Merlo non si è arresa e si è rivolta a Don Carlo, un religioso bolognese che si è fatto avanti per tenere in sicurezza in data odierna, 18 giugno 2021, i funerali dell’ex Amici 16, in arte Mike Bird. “Ci siamo quindi rivolti a Don Carlo, che ha accettato subito di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo”, spiega il genitore.

Oggi, dunque, gli attesi funerali del giovane. Merlo è scomparso in seguito ad un’emorragia cerebrale innescata da una leucemia fulminante e in data odierna si celebreranno i suoi funerali allo stadio comunale “Toni Zen” di Rosà (in provincia di Vicenza, ndr), alle ore 17.

Le indagini in corso su Mike Bird

Restano in corso le indagini sulla scomparsa del 28enne ed ex volto del talent di Maria De Filippi. Questo, per il sospetto che la malattia del giovane sia stata in un certo modo sottovalutata al pronto soccorso dove Michele si era recato per segnalare alcuni sintomi associabili alla leucemia, per cui dall’ospedale gli avevano poi detto di tornare a casa e di curarsi con un antibiotico per delle “placche alla gola”.

Non ci resta, quindi, altro che attendere gli sviluppi delle indagini per sapere di più circa la sconvolgente morte dell’ex Amici di Maria De Filippi, su cui il popolo del web non smette di parlare. Questo, nella speranza di avere chiarezza sull’accaduto.