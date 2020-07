Battiti Live, l’evento organizzato da Radionorba, è stato confermato anche nel 2020, nonostante le limitazioni a causa della pandemia da Covid 19. Mettere su un evento musicale, nonostante le difficoltà dei tempi che viviamo, è un modo per cercare di tornare alla normalità, anche se le modalità di realizzazione dell’evento saranno per forza di cosa differenti dagli altri anni.

Marco Montrone, presidente di Radionorba ufficializza la diciottesima edizione di Battiti Live: “Ci sarà e anche quest’anno andrà in onda su Italia 1”

“Sono felice di poter annunciare che la diciottesima edizione del Battiti Live si farà”. L’annuncio è di Marco Montrone, presidente di Radionorba. “Siamo abituati alle sfide ed abbiamo lavorato per non cedere di fronte alle indubbie difficoltà provocate da questo eccezionale evento pandemico.

Sarebbe stato più facile decidere un rinvio al 2021 – aggiunge Montrone – ma nei lunghi mesi del lockdown abbiamo lavorato alacremente ad una rivisitazione eccezionale del format che potesse consentirci, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni in vigore, di non fermarci e riaccendere la musica per restituire al nostro pubblico, agli artisti e a tutti noi addetti ai lavori del comparto la speranza di poter tornare ad assaporare nuovamente le emozioni alle quali eravamo ormai abituati, ma delle quali probabilmente, ora più che mai, tutti avvertiamo il bisogno di rivivere sebbene in modo diverso”.

Battiti Live 2020: la data ufficiale di messa, quando in tv

La data ufficiale dell’evento è fissata a lunedì 27 luglio in prima serata sulla rete giovane del Biscione, ovvero Italia 1 per un totale di sei puntate. L’evento dunque ci sarà, ma niente tappe: i cantanti si esibiranno in 15 città diverse, senza le tradizionali tappe nel sud Italia.

Quindi la kermesse si svolgerà in un’unica città che farà da cornice all’evento. Ci riferiamo alla bellissima città di Otranto, che per sei puntate sarà la location di un evento straordinario, che prenderà il via il 27 luglio allietando il pubblico di Italia 1.

A questo proposito Montrone ci ha tenuto a ringraziare l’azienda, perché sarebbe stato molto più semplice rinviare l’evento al 2021, ma invece non ha voluto privare il pubblico della kermesse musicale che ha riscosso negli anni molto successo.

Battiti Live 2020: la location che farà da cornice all’evento è Otranto

“Ci tengo a ringraziare Mediaset”, continua Montrone, “anche loro avrebbero più comodamente potuto suggerire un rinvio all’anno prossimo e invece hanno fortemente creduto insieme a noi in questa rivisitazione del format”.

L a scelta è ricaduta sulla città di Otranto, nel Castello Aragonese perché come ha sottolineato il presidente di Radionorba “è una città simbolo dell’incontro di civiltà e culture, crocevia tra oriente e occidente, una civiltà avanzata che fu rasa al suolo dai conquistatori e che, in un certo senso, diventa oggi il luogo simbolo della rinascita della musica”.

Tutti i cantanti, arruolati nel cast poi si collegheranno da altre 15 città, con location altrettanto importanti per confezionare uno spettacolo che metterà in campo una complessità produttiva elevata all’ennesima potenza. Insomma, la musica italiana riscalderà l’atmosfera estiva nonostante un anno da dimenticare e che ci ha riservato molte amarezze.

Battiti Live 2020: per il quarto anno consecutivo a condurre saranno Alex Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

Per il quarto anno consecutivo a presentare la kermesse saranno Alex Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, la quale è data come prossima concorrente del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini, che pare l’abbia convinta ad entrare nel cast.

Altra cosa importante di quest’anno è la partnership con Vodafone. Il presidente di Radionorba conclude: “Per noi è un grande onore poter annunciare la partnership con Vodafone. Quest’anno, dunque, lo show targato Radionorba e condotto ancora una volta dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci si chiamerà Vodafone Battiti Live”.